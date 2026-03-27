Karol Nawrocki górą w Sejmie. Kluczowa ustawa Żurka trafia do kosza

Głosowanie w Sejmie. Weto utrzymane

W piątek, 27 marca 2026 roku, posłowie pochylili się nad prezydenckim wetem do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Aby je przełamać, konieczne było zebranie większości kwalifikowanej 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów. W głosowaniu wzięło udział 440 polityków. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 244 posłów, co nie wystarczyło do osiągnięcia wymaganego progu 264 głosów. Przeciwko zagłosowało 180 osób, a 16 wstrzymało się od głosu. Tym samym weto Karola Nawrockiego zostało podtrzymane, a ustawa upadła.

Co zakładała nowelizacja? Zmiany ważne dla kibiców

Zablokowany projekt przewidywał poważne modyfikacje w procedurze karnej. O te rozwiązania od lat zabiegali prawnicy, organizacje pozarządowe oraz środowiska kibiców piłkarskich, które czuły się pokrzywdzone dotychczasowym prawem. Największe emocje budziły nowe zasady dotyczące tymczasowego aresztowania. Zgodnie z nowelizacją, sąd nie mógłby już aresztować podejrzanego wyłącznie na podstawie grożącej mu surowej kary. Przepis ten, często krytykowany za nadużywanie przez śledczych, prowadzi obecnie do długotrwałych aresztów w sytuacjach, gdy brakuje twardych dowodów. Kibice argumentowali, że jest on wykorzystywany jako narzędzie opresji w stosunku do ich środowiska.

Prezydent tłumaczy decyzję. Trzecia taka sytuacja

Rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz, wyjaśnił, że weto było podyktowane dbałością o bezpieczeństwo publiczne oraz skuteczność w zwalczaniu najgroźniejszej przestępczości. W oficjalnym uzasadnieniu zwrócono uwagę na brak spójności i precyzji w zaproponowanych rozwiązaniach. Dla rządu to już trzecie nieudane podejście do przełamania weta Karola Nawrockiego. W grudniu Sejmowi zabrakło głosów do przeforsowania ustawy o kryptoaktywach, a następnie tzw. ustawy łańcuchowej.