Karol i Marta Nawroccy z wizytą w USA. Wiemy, jaki jest główny cel wizyty. W zeszłym roku pierwsza dama olśniła stylem

Wizyta Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej w Stanach Zjednoczonych

W najbliższym czasie głowa państwa i pierwsza dama wyruszą w podróż do Stanów Zjednoczonych. Stosowna zapowiedź wyjazdu została już opublikowana na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta. Głównym punktem programu Karola Nawrockiego będzie udział w debacie generalnej podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbędzie się w Nowym Jorku. Sytuacja wyglądała podobnie rok wcześniej. Wtedy polski przywódca skupił się w swoim przemówieniu przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz odniósł się do wyzwań o charakterze regionalnym.

Temat nadchodzącej podróży do USA został poruszony w czwartek, 3 września, podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie. Prezydent został wówczas zapytany o to, czy podczas wrześniowego wyjazdu na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Tego nie wiem, takich planów na dzień dzisiejszy nie ma (…), więc być może spotkamy się w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkamy się w grudniu – odpowiedział Karol Nawrocki. Te słowa odnosiły się do zbliżającego się szczytu państw G20, na który otrzymał zaproszenie.

– Skoro idziemy w stronę stałych baz amerykańskich, skoro za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa jesteśmy na szczycie G20, uznaję, że wszystko jest pod kontrolą – zaznaczył polski przywódca.

Stany Zjednoczone pełnią obecnie funkcję przewodniczącego grupy G20, która skupia kraje o największym potencjale gospodarczym na świecie. W spotkaniach tego formatu bierze udział także Polska. Tegoroczny szczyt zaplanowano na 14-15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie, a gospodarzem wydarzenia będzie amerykański przywódca Donald Trump. Zaproszenie Polski na tak prestiżowe forum po raz pierwszy stanowi wydarzenie historyczne i ważny krok dla naszej dyplomacji.

Marta Nawrocka zachwyciła kreacjami w USA

Podczas ubiegłorocznej wizyty w USA, żona prezydenta również miała bardzo intensywny program. Początkowo Marta i Karol Nawroccy spotkali się z przedstawicielami Polonii w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania. Na tę okoliczność pierwsza dama założyła czarną, szeroką spódnicę sięgającą za kostki oraz białą marynarkę ozdobioną czarnymi guzikami. Dopełnieniem eleganckiego stroju były klasyczne szpilki i szeroka opaska na głowie.

Marta Nawrocka spotkała się także z działaczkami Polish American Women’s Club BEYOND, gdzie zrobiła ogromne wrażenie, prezentując się w stylowym, ciemnobrązowym garniturze. Została również zaproszona na przyjęcie wydane przez Melanię Trump, na które wybrała jasną, żółtą garsonkę. Następnie, wraz z mężem, wzięła udział w bankiecie organizowanym przez Donalda Trumpa. Na tę okazję pierwsza dama zdecydowała się na srebrny garnitur.