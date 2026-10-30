Jolanta Kwaśniewska zasiądzie w jury "Tańca z Gwiazdami". Zastąpi Julię Wieniawę

- Jolanta Kwaśniewska, którą przez lata łączono z kandydowaniem na urząd prezydenta, przyjęła zaskakującą rolę telewizyjną w stacji Polsat.

- Była pierwsza dama na jeden wieczór zajmie fotel Julii Wieniawy w jury "Tańca z Gwiazdami". Oceni występy w odcinku z piosenkami Ireny Santor, która osobiście zasiądzie w telewizyjnym studiu.

- Jak Jolanta Kwaśniewska poradzi sobie z ocenianiem tańca i czy okaże się surową jurorką dla uczestników? Zobacz, jakie atrakcje zaplanowano na ten wyjątkowy odcinek!

Jolanta Kwaśniewska zastąpi Julię Wieniawę w "Tańcu z Gwiazdami"

W najbliższą niedzielę występy uczestników tanecznego programu Polsatu oceni Jolanta Kwaśniewska. Z ustaleń portalu Wirtualne Media wynika, że była pierwsza dama zasiądzie za stołem jurorskim zamiast Julii Wieniawy, którą zatrzymały wcześniej zaplanowane obowiązki zawodowe.

Takie zastępstwo w składzie sędziowskim przewidziano wyłącznie na ten jeden wieczór. Obecność Kwaśniewskiej ma bezpośredni związek z tematyką odcinka, który zostanie w całości poświęcony dorobkowi artystycznemu Ireny Santor, darzonej przez byłą prezydentową wyjątkową sympatią.

Sama Irena Santor także zagości w studiu nagraniowym. Legendarna piosenkarka będzie śledzić występy tanecznych par z przygotowanego specjalnie dla niej miejsca na widowni.

– Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość – powiedziała Wirtualnym Mediom.

Jolanta Kwaśniewska o starcie w wyborach prezydenckich. Zamiast polityki wybrała "Taniec z Gwiazdami"

Przez wiele lat nazwisko Jolanty Kwaśniewskiej wymieniano w kontekście zupełnie innych wyzwań. Regularnie pojawiały się pytania, czy małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego zdecyduje się na walkę o prezydenturę, a jej nazwisko uwzględniano nawet w badaniach sondażowych.

W czerwcu 2009 roku na antenie programu "Kropka nad i" stanowczo wykluczyła jednak udział w nadchodzącym wyścigu wyborczym.

Argumentowała wówczas, że po trwającej dekadę prezydenturze swojego męża zamierza wreszcie skupić się na własnym życiu prywatnym.

„Moje kandydowanie to political fiction” — mówiła. Prosiła również: „Proszę, nie włączajcie mnie w takie rankingi”.

Temat jej ewentualnego zaangażowania w politykę pojawiał się również w kolejnych latach. W przytoczonej przez Onet rozmowie z 2024 roku była pierwsza dama podkreślała, że „kandydowanie nie wchodziło w grę nawet przez sekundę”. Wyraźnie oddzielała swoje osobiste plany od funkcji państwowych, które jej mąż objął po zwycięskich wyborach.

Ostatecznie była prezydentowa zdecydowała się na występ w zupełnie innym charakterze. Już w najbliższą niedzielę telewidzowie przekonają się, jak poradzi sobie z punktowaniem choreografii na parkiecie.

Najbliższy odcinek programu będzie składał się z dwóch rund. W pierwszej z nich sześć rywalizujących par zatańczy do utworów Ireny Santor, a na liście piosenek znalazły się „Embarras”, „Serce”, „Najpiękniejsze warszawianki to przyjezdne”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż” oraz „Na prawo most na lewo most”.

Druga część wieczoru upłynie pod znakiem tradycyjnych tańców ludowych. Twórcy widowiska zapowiedzieli, że gwiazdy zaprezentują oberka, krakowiaka, polkę, czardasza, mazurka oraz taniec góralski z Podhala.

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