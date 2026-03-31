Jaś Kapela pokazał, na co wydał stypendium od rządu. Stanowski: Rządzą nami wariaci

Wsparcie finansowe dla Jasia Kapeli od Ministerstwa Kultury

W 2025 roku Jaś Kapela otrzymał ministerialne stypendium w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na napisanie piosenek do musicalu o aborcji w Polsce. Pieniądze przyznano na samo stworzenie tekstów, więc nawet jeśli musical nigdy nie powstanie, twórca miał nie być zobowiązany do zwrotu tychże środków. Resort kultury poinformował przy tym, że wniosek Kapeli zyskał aż 90 na 100 punktów dzięki wysokiej wartości merytorycznej i świetnemu przygotowaniu. Ministerstwo podkreślało też, że zadanie to jest kontynuacją działalności artystycznej Kapeli, przypominając jego dobrze oceniane przez publiczność teksty do spektaklu „Człowiek z papieru” w reżyserii Jakuba Skrzywanka.

Niedawno artysta opublikował fragment jednego ze swoich utworów:

„Jako matka boska jestem radosna. Lecz gdy się wkurzę to bójcie się ch…! Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna. Najpierw was opluje, potem abortuje”

Jaś Kapela napisał ponad trzydzieści piosenek do musicalu poświęconego prawu aborcyjnemu i walce o zmianę przepisów. Powstały one w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort finansował rok pracy autora, wypłacając mu co miesiąc 5 tysięcy złotych.… pic.twitter.com/kGKXlIVNZ2— OficjalneZero (@OficjalneZero) March 30, 2026

Krzysztof Stanowski i Krzysztof Bosak ostro o dotacji dla twórcy

Temat powrócił za sprawą Jacka Prusinowskiego w Kanale Zero, co skłoniło internautów do przypomnienia wywiadu z wiceminister kultury Martą Cienkowską. W programie Polsat News Wojciech Dąbrowski dopytywał, dlaczego z publicznych pieniędzy finansuje się tego typu twórczość. Cienkowska broniła stypendysty, zaznaczając, że to poeta i literat współpracujący z „Krytyką Polityczną”. Dziennikarz argumentował z kolei, że w takim razie to to wydawnictwo powinno mu płacić, i wyraził przerażenie faktem, że eksperci tak wysoko ocenili projekt Kapeli. Do dyskusji w mediach społecznościowych włączył się Krzysztof Stanowski, który skwitował całą sytuację bardzo krótko:

Rządzą nami WARIACI. W dodatku bezczelni. https://t.co/SN8AMzszqy— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 30, 2026

„Rządzą nami WARIACI. W dodatku bezczelni”

Swojego oburzenia nie krył także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk stwierdził, że 60 tysięcy złotych zostało zmarnowane na szkodę narodu, podczas gdy zwykli obywatele ciężko na te pieniądze pracują, oddając w podatkach część swoich pensji. Według niego państwo obiecuje inwestować w wojsko, edukację czy infrastrukturę, a tymczasem finansuje musical wychwalający „zabijanie dzieci”.

„Ministerstwo Kultury jest na czele listy resortów, w których potrzeba pilnego przeglądu wydatków. Wszystkie zbędne i szkodliwe dotacje - do skasowania! Do zaoszczędzenia są tu co najmniej setki milionów złotych, a pewnie grube miliardy”