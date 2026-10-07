Jarosław Kaczyński uderza w Donalda Tuska. Wypomina mu słowa o Donaldzie Trumpie

Spis treści Donald Tusk traci w USA przez słowa o Trumpie? Kaczyński komentuje

Jarosław Kaczyński zdecydowanie uderzył w szefa polskiego rządu Donalda Tuska, podgrzewając emocje na krajowej scenie politycznej do skrajnych wartości.

Polityk otwarcie określił obecnego premiera mianem kłamcy, jakiego w polskiej polityce nie było od czasów powstania państwa.

Sprawdź, dlaczego lider Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że dawne wypowiedzi na temat Donalda Trumpa fatalnie rzutują na możliwości dyplomatyczne Polski za oceanem oraz przyszłość dwustronnych stosunków.

Lider opozycji podczas spotkania z dziennikarzami zdecydował się na bardzo ostre sformułowania uderzające w szefa rządu. Przedstawiciele mediów poprosili Jarosława Kaczyńskiego o ocenę wiarygodności politycznej Adama Bielana oraz urzędującego premiera. Szef największej partii opozycyjnej zareagował na to pytanie natychmiastowo.

– Oczywiście, że wierzę [Adamowi Bielanowi]. Natomiast całkowicie nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Takiego kłamcy w polskiej polityce to chyba w całym przeszło tysiącleciu nie było – powiedział.

Donald Tusk traci w USA przez słowa o Trumpie? Kaczyński komentuje

Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości skomentował także aktualne stosunki polskiego premiera z nową ekipą rządzącą w Stanach Zjednoczonych. Polityk wrócił pamięcią do dawnych stwierdzeń szefa rządu wymierzonych w Donalda Trumpa i zaznaczył, że obecnie rzutują one bezpośrednio na dyplomatyczny potencjał Warszawy w kontaktach z Waszyngtonem.

– Donald Tusk i to jedyny chyba przypadek, mówię o politykach wysokiej rangi, oskarżył publicznie prezydenta Trumpa, wtedy jeszcze kandydata, że był agentem służb specjalnych Rosji i to od 30 lat. To niebywale ciężkie oskarżenie, zagrożone i to już na podstawie Konstytucji amerykańskiej karą śmierci. W związku z tym jego kontakty, możliwości wobec dzisiejszej administracji amerykańskiej są radykalnie ograniczone. I to wynika tylko i wyłącznie z jego agresywności i głupoty – stwierdził Kaczyński.

Jesteśmy świadkami kolejnego etapu wyjątkowo brutalnego konfliktu pomiędzy czołowymi politykami w kraju. Lider opozycji w swoim wystąpieniu bezpośrednio połączył oskarżenia wobec Donalda Tuska o brak wiarygodności z dyplomatycznymi konsekwencjami jego przeszłych opinii na temat republikańskiego przywódcy oraz dzisiejszą kondycją polsko-amerykańskiego sojuszu.

Słowa wygłoszone przez lidera Prawa i Sprawiedliwości przekroczyły ramy dotychczasowych utarczek słownych na polskiej scenie politycznej. Użycie mocnego określenia o kłamcy w perspektywie tysiąca lat historii państwa prawdopodobnie szybko zdominuje doniesienia medialne i dyskusje po tej konferencji prasowej.

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