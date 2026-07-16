Jarosław Kaczyński i jego nietypowy telefon. Ten model to prawdziwy klasyk

Tajemnica komórki Jarosława Kaczyńskiego. Z tym modelem został przyłapany

Temat telefonu Jarosława Kaczyńskiego od dawna budzi ciekawość opinii publicznej. Zawsze, gdy fotoreporterzy uwiecznią prezesa PiS z komórką, sprawa wraca na tapet. Podobnie było w środę, 15 lipca, przed siedzibą partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Odbywało się tam spotkanie poświęcone bieżącym kwestiom wewnątrzpartyjnym. Omawiano między innymi słowa wiceprezesa Przemysława Czarnka dotyczące pomocy dla Ukrainy oraz sytuację działających w strukturach PiS stowarzyszeń. Zanim lider partii wszedł do budynku, fotoreporterzy uwiecznili go podczas rozmowy telefonicznej.

Nowa wersja kultowego klasyka w dłoniach Kaczyńskiego

Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości – aparat, z którego korzysta prezes PiS, trudno nazwać nowoczesnym cudem techniki. Jarosław Kaczyński najwyraźniej nie czuje potrzeby posiadania flagowych modeli z mnóstwem funkcji. W jego przypadku telefon ma po prostu służyć do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych. Model, który widać na fotografiach, to najprawdopodobniej Nokia 3310. Nie jest to jednak pierwotna, kultowa wersja z początku lat dwutysięcznych, lecz jej zmodernizowane wydanie, które trafiło na rynek w 2017 roku.

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Bateria na miesiąc i słynny "wąż". Zalety telefonu prezesa PiS

Odświeżona Nokia 3310, podobnie jak jej słynny przodek, wyróżnia się przede wszystkim rewelacyjnym czasem pracy na jednym ładowaniu oraz solidną konstrukcją. Według ekspertów bateria w tym modelu pozwala na przeprowadzenie 22 godzin ciągłych rozmów, a w trybie czuwania potrafi przetrwać nawet miesiąc bez podłączania do gniazdka. To parametry nieosiągalne dla współczesnych smartfonów. A w wolnej chwili użytkownik tego telefonu zawsze może zagrać w kultową grę „Snake” (węża), która również znalazła się na pokładzie urządzenia.

Bezpieczeństwo ponad wszystko. Klasyczna Nokia chroni przed szpiegami

Wybór tak prostego urządzenia ma również istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Instalacja oprogramowania szpiegowskiego na takim aparacie jest niezwykle trudna, ponieważ system nie pozwala na uruchamianie zaawansowanych aplikacji, typowych dla dzisiejszych smartfonów. Dzięki temu lider Prawa i Sprawiedliwości może bez większych obaw prowadzić poufne rozmowy. Zdjęcia klasycznej komórki w dłoniach Jarosława Kaczyńskiego można obejrzeć w dołączonej galerii.