Barbara Nowacka założyła sukienkę w stylu Marty Nawrockiej

Nowacka śledzi najnowsze trendy

Minister edukacji narodowej znana jest z tego, że lubi bawić się modą i zawsze potrafi dopasować swój strój do charakteru wydarzenia. Często też decyduje się na nieoczywiste dodatki, tak jak miało to miejsce podczas uroczystości zakończenia roku w jednej ze szkół. Wtedy Barbara Nowacka założyła do klasycznego czarnego kostiumu wielokolorowe pierścionki, które skutecznie ożywiły całą stylizację i nadały jej zupełnie nowego wyrazu.

W środę, 15 lipca odbyło się ważne posiedzenie parlamentarzystów z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Na spotkaniu z Donaldem Tuskiem szefowa MEN ponownie zaprezentowała się w czerni. Tym razem jej wybór padł na szykowną sukienkę o długości do połowy łydki, ozdobioną wyrazistymi, bufiastymi rękawami. Dopełnieniem całości był masywny łańcuszek, który stanowił mocny i zdecydowany akcent, idealnie pasujący do powagi prowadzonych rozmów.

Narada w warszawskim hotelu Mercure Grand z udziałem lidera partii była długa i wyczerpująca, bo trwała blisko trzy godziny. Uczestniczący w niej politycy nie chcieli po jej zakończeniu zdradzać szczegółów i dzielić się informacjami z mediami. Sam Donald Tusk postanowił wymknąć się z budynku bocznym wyjściem, aby uniknąć niewygodnych pytań od zgromadzonych dziennikarzy.

Marta Nawrocka wyznacza kierunki w modzie

Co ciekawe, niemal bliźniacze kreacje do tej, w której wystąpiła Barbara Nowacka, można dostrzec w szafie Marty Nawrockiej. Małżonka prezydenta często prezentuje się w projektach stworzonych przez Izabelę Janachowską, a jej ulubionym fasonem jest Verona. Pierwsza dama była już widywana w czarnej, czerwonej, jasnoniebieskiej, a ostatnio również w bardzo popularnej fioletowej wersji tego modelu.

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Wspomniane projekty wyróżniają się długością przed kostkę, która optycznie wysmukla sylwetkę i sprawia, że wygląda ona niezwykle stylowo. Z kolei szerokie rękawy to element, który nadaje całości subtelny, romantyczny charakter. Zestawienie stylizacji obu pań pozwala wysnuć wniosek, że minister edukacji narodowej mogła czerpać inspirację od żony prezydenta. Wygląda więc na to, że Marta Nawrocka z powodzeniem kreuje nowe trendy na politycznych salonach.