Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego po roku kadencji? Nowy sondaż pokazuje, komu ufa prawica

Nowa jakość prezydentury

Prezydent Karol Nawrocki w swoim pierwszym roku na stanowisku zablokował ponad 40 ustaw oraz intensywnie pracuje nad zgłaszaniem własnych inicjatyw. Jednocześnie buduje mocną pozycję jako niekwestionowany przywódca polskiej prawicy. Sondaż przygotowany przez Pollster pokazuje, że 47 procent obywateli dobrze ocenia jego rządy, podczas gdy 43 procent wypowiada się negatywnie, a 10 procent pozostaje bez opinii. Eksperci wskazują, że cieszy się on wyższym zaufaniem społecznym niż Prawo i Sprawiedliwość. Wzrost popularności przypisuje się nowej polityce wobec Kijowa, w tym m.in. odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Samo badanie zrealizowano między 16 a 17 lipca, angażując w nie grupę 1021 dorosłych Polaków.

Styl, w jakim Karol Nawrocki wykonuje swoje obowiązki, wyraźnie odróżnia się od tego, co prezentował 54-letni Andrzej Duda. Od początku kadencji systematycznie utrudniał on działania koalicji rządzącej. Skutkowało to zawetowaniem wspomnianych już 40 ustaw, co stanowi niezwykły rekord w relacjach między Pałacem Prezydenckim a parlamentem. Prezydent nie tylko odrzuca cudze pomysły, ale też regularnie przedkłada własne propozycje zmian. Nie ukrywa również swoich aspiracji, otwarcie dążąc do przejęcia kontroli nad obozem prawicowym i skupienia wokół siebie opozycyjnych sił.

Opinia publiczna przygląda się poczynaniom Nawrockiego z dużym zainteresowaniem. Wspomniane wcześniej badanie Pollster pokazuje wyraźnie: 47 proc. badanych wystawiło prezydentowi pozytywną laurkę. W kontrze stanęło 43 proc. pytanych, którzy wyrazili dezaprobatę. Tylko co dziesiąty z ankietowanych nie potrafił jednoznacznie ocenić pierwszych dwunastu miesięcy urzędowania 43-latka.

Poparcie większe niż dla PiS

Ekspert do spraw marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak uważa, że obecny poziom poparcia Karola Nawrockiego wykracza poza stały elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Zwraca uwagę, że prezydent zdołał przyciągnąć do siebie nie tylko zwolenników całej prawicy, ale potencjalnie również sympatyków z innych ugrupowań politycznych. Jako główny powód takiego stanu rzeczy autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory” wskazuje radykalną zmianę kursu polskiej polityki wschodniej. W szczególności podkreśla, że głośna decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego 48-letniemu Wołodymyrowi Zełenskiemu znacząco wpłynęła na odbiór głowy państwa w polskim społeczeństwie.

Opinie respondentów zebrano podczas dwudniowego badania ankietowego. Instytut Badań Pollster przeprowadził je 16 i 17 lipca. Wzięło w nim udział dokładnie 1021 dorosłych obywateli Polski.

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