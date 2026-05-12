Co było na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Uczniowie zdradzają szczegóły. "Nie chcę zapeszać"

Pierwsze emocje po wyjściu z sal

Tuż po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze uczniów. Dominował jeden przekaz: matematyka w tym roku była wyjątkowo przystępna.

„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili” – napisał jeden z uczniów. „Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty” – dodała kolejna ósmoklasistka.

Choć emocje są ogromne, a komentarze często bardzo dosadne, jedno jest pewne: tegoroczny arkusz nie wystraszył zdających.

Wielu ósmoklasistów podkreślało, że zadania zamknięte i otwarte nie sprawiły im większych trudności, a poziom egzaminu określali jako zaskakująco niski.

Co znalazło się w arkuszu?

Egzamin z matematyki to drugi z trzech obowiązkowych testów ósmoklasisty. W arkuszu – jak relacjonują uczniowie – dominowały zadania typowe, dobrze znane z lekcji i próbnych egzaminów.

Nie pojawiły się nietypowe konstrukcje ani polecenia wykraczające poza podstawę programową.

Przecieki? Jak zwykle – fałszywe

W sieci tradycyjnie krążyły rzekome „przecieki”, jednak – jak co roku – okazały się nieprawdziwe. CKE i eksperci przypominają, że takie materiały to próby wyłudzenia danych lub pieniędzy, a prawdziwe arkusze poznajemy dopiero po zakończeniu egzaminu.

Egzaminu nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia – nie można go oblać.

Jego wynik ma jednak ogromne znaczenie, bo to właśnie on w największym stopniu decyduje o przyjęciu do szkoły średniej.

Dlatego nawet jeśli tegoroczna matematyka była łatwa, stawka pozostaje wysoka.

Arkusze i rozwiązania – kiedy będą opublikowane?

Oficjalne arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi opublikujemy wczesnym popołudniem.

Uczniowie będą mogli sprawdzić, jak poradzili sobie z każdym zadaniem.

Kiedy wyniki?

Na ostateczne wyniki trzeba poczekać do 3 lipca. To wtedy ósmoklasiści dowiedzą się, jakie mają szanse w rekrutacji do wymarzonych szkół.

16

Quiz. Uważałeś na lekcjach matematyki w podstawówce? Zmierz się z tymi zadaniami! Pytanie 1 z 13 Jakie jest rozwinięcie dziesiętne liczby 1/2? 0,25 0,5 0,75 Następne pytanie