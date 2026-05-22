Grzegorz Braun wyrzucony z sali sądowej. Polityk ostro o prokuratorze

Awantura na procesie. Grzegorz Braun wyproszony przez sędziego

Od samego początku piątkowe posiedzenie w stołecznym sądzie na Pradze-Południe przebiegało w niezwykle napiętej atmosferze. Jak informuje „Fakt”, emocje sięgnęły zenitu w momencie, gdy adwokaci złożyli wniosek o wyłączenie z postępowania oskarżyciela, Macieja Młynarczyka. Lider Konfederacji zarzucił mu brak obiektywizmu, nie szczędząc przy tym niezwykle ostrych sformułowań.

„Ten banderowski prokurator reprezentuje reżim aktualny, ukropoliński reżim. Dał popis swojej bezcelowej skłonności do manipulacji i kłamstwa. Zaprezentował się jako skrajnie stronniczy, agresywny, napastliwy” – mówił Braun, cytowany przez tabloid.

Zszokowany tą tyradą skład orzekający od razu zwrócił się do oskarżyciela z pytaniem, czy ten poczuł się bezpośrednio obrażony tak agresywną wypowiedzią polityka.

Zdecydowana reakcja prokuratora na słowa Grzegorza Brauna

„Wysoki sądzie, mam służbową grubą skórę, a oskarżony nie jest w stanie mnie znieważyć. Natomiast zwracam uwagę na niechlujność retoryczną oskarżonego. Przekracza granice, które określają przepisy dotyczące powagi sądu” – powiedział prokurator.

Maciej Młynarczyk zareagował na te ataki z dużym opanowaniem, jednak stanowczo zaznaczył pewne ramy, których podsądny absolutnie nie ma prawa łamać w trakcie trwania sądowego posiedzenia.

Po wysłuchaniu obu stron sędzia kategorycznie stwierdził, że zachowanie parlamentarzysty uderzyło w autorytet wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji polityk został na pewien czas usunięty z pomieszczenia przez odpowiednie służby. Choć obrońcy zgłaszali stanowcze sprzeciwy, prowadzący rozprawę uciął dyskusję, podkreślając nieodwołalność swojego postanowienia.

Gaszenie świec i niszczenie mienia. Za co odpowiada Grzegorz Braun?

Zakończone awanturą piątkowe spotkanie w sądzie to zaledwie fragment potężnego postępowania, które skupia w sobie aż siedemnaście oddzielnych incydentów datowanych na okres od 2023 do 2025 roku. Znany z kontrowersyjnych działań szef Konfederacji Korony Polskiej usłyszał w tej sprawie łącznie siedem poważnych zarzutów karnych.

Lista przypisywanych mu przewinień obejmuje między innymi dewastację cudzej własności, stosowanie przemocy fizycznej, a także publiczne znieważanie oraz obrażanie uczuć religijnych osób wyznających judaizm. Śledczy domagają się surowego ukarania europosła za głośne użycie gaśnicy na chanukiji w budynku parlamentu, zdemolowanie krakowskiej choinki ubranej w unijne barwy oraz brutalne wtargnięcie na prelekcję profesora Jana Grabowskiego w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego.

