Akty małżeństw jednopłciowych będą rejestrowane w Polsce. Marcin Kierwiński podpisał nowe rozporządzenie

- Krajowe urzędy stanu cywilnego czeka historyczna modyfikacja przepisów. Urzędnicy otrzymają możliwość przepisywania zagranicznych aktów zawarcia związku małżeńskiego przez osoby tej samej płci.
- Szef MSWiA złożył autograf pod dokumentem określającym trzy świeże formularze aktów stanu cywilnego. Jest to bezpośredni efekt wcześniejszych decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów.
- Nie mamy do czynienia z zalegalizowaniem ślubów osób LGBT na terytorium naszego państwa, jednak to niezwykle istotne ułatwienie dla związków sformalizowanych poza granicami kraju. Znamy termin wejścia w życie tych wytycznych.
Nowe wzory aktów małżeństwa w polskich urzędach
Nadchodzące regulacje stanowią ogromne ułatwienie dla partnerów tej samej płci, którzy zalegalizowali swój związek w innym państwie i pragną umieścić ten fakt w krajowym systemie. Dotychczas główną przeszkodę stanowiły uwarunkowania techniczne. Urzędnicze formularze oraz systemy informatyczne posiadały wyłącznie rubryki dedykowane związkowi kobiety oraz mężczyzny. Od momentu rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów, w użyciu znajdą się trzy warianty dokumentu. Formularze zostaną dostosowane odpowiednio do małżeństw mieszanych, a także dla par składających się z dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn.
Marcin Kierwiński o transkrypcji zagranicznych aktów na platformie X
O sfinalizowaniu prac nad dokumentem szef resortu spraw wewnętrznych powiadomił opinię publiczną za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter). W tej samej przestrzeni internetowej głos zabrał również wicepremier Krzysztof Gawkowski, który mocno podkreślił znaczenie nowelizacji dla polskich obywateli.
„Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane” — napisał szef MSWiA.
„Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą” — przekazał Gawkowski.
Dodał również: „Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich”.
Krzysztof Śmiszek z Lewicy komentuje nowe prawo
Swojego entuzjazmu w mediach społecznościowych nie ukrywał również reprezentujący Lewicę Krzysztof Śmiszek. Polityk opublikował krótki wpis na platformie X, w którym z wielką radością ogłosił obywatelom, że procedury dotyczące wpisywania do rejestru zagranicznych dokumentów jednopłciowych będą realizowane przez każdy urząd stanu cywilnego w całej Polsce.
„Mamy to. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w każdym USC w całej Polsce” — napisał Śmiszek.
Przepisy nie legalizują małżeństw osób tej samej płci w kraju
Wprowadzone przez ministra regulacje w żadnym wypadku nie oznaczają, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie można wziąć ślub z osobą tej samej płci. Zmiany prawne obejmują wyłącznie tak zwaną transkrypcję. Mechanizm ten polega na oficjalnym wpisaniu do krajowych ksiąg stanu cywilnego faktu zawarcia małżeństwa, które odbyło się zgodnie z prawem w innym państwie. Wprowadzenie tych modyfikacji to bezpośredni rezultat wyroków wydawanych przez polskie sądy administracyjne oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał nałożył na polskie władze obowiązek respektowania unii sformalizowanych w innych krajach członkowskich Wspólnoty.
Orzeczenie NSA i projekt o wspólnych pożyciu w Sejmie
Istotny przełom w tej materii nastąpił wiosną tego roku za sprawą Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie rozpatrywali wówczas przypadek Jakuba Cupriaka-Trojana oraz Mateusza Trojana, orzekając, że braki w systemach teleinformatycznych nie dają podstaw do niewykonywania wyroków. Związek tej dwójki, sformalizowany w stolicy Niemiec przed sześcioma laty, został ostatecznie pierwszym tego typu aktem oficjalnie przepisanym do krajowych rejestrów. W tym samym czasie w polskim parlamencie toczą się dyskusje nad zupełnie odrębną ustawą. Posłowie pracują nad przepisami o wspólnym pożyciu oraz statusie osoby najbliższej, które mają kompleksowo uregulować kwestie związane z dostępem do dokumentacji medycznej, wspólnym zamieszkiwaniem, sprawami finansowymi czy udzielaniem pełnomocnictw życiowych.
