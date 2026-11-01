Grób Wandy Traczyk-Stawskiej na warszawskim cmentarzu. Jeden detal od razu przykuwa wzrok

Żołnierka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska odeszła 18 sierpnia 2026 roku, a jej uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 sierpnia na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim w obecności wielu przedstawicieli władz, w tym prezydenta stolicy oraz byłego prezydenta RP.

Krótko przed śmiercią w 2026 roku bohaterka skierowała do rodaków nagrane wcześniej poruszające przesłanie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym przypominała o kluczowej roli wolności oraz obowiązku dbania o pamięć o poległych za kraj.

Zmarła 18 sierpnia 2026 roku uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, posługująca się w konspiracji pseudonimem „Pączek”, spoczęła 31 sierpnia na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Podczas ostatniej drogi jej zasługom i pamięci hołd oddało wiele znanych osobistości, a wśród żałobników pojawili się między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz były prezydent Bronisław Komorowski.

Tak wygląda skromny grób Wandy Traczyk-Stawskiej w Warszawie

Ostatnie miejsce spoczynku Wandy Traczyk-Stawskiej odznacza się wyjątkową prostotą. Na mogile próżno szukać kamiennych elementów czy tradycyjnego pomnika, ponieważ ustawiono tam wyłącznie drewniany krzyż z brzozy opatrzony tabliczką z jej imieniem. W centralnym punkcie leży niewielka wiązanka kwiatów, wokół której pali się kilka zniczy. Wzrok odwiedzających przyciąga jednak detal rzadko spotykany na innych grobach, czyli mnóstwo szarf pozostawionych z pogrzebowych wieńców. Pośród dominujących wstążek biało-czerwonych dostrzec można również te w barwach żółto-czerwonych oraz żółto-niebieskich.

W naszej galerii zobaczysz grób Wandy Traczyk-Stawskiej:

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Sonda Czy odwiedzasz groby znanych osób w Dzień Wszystkich Świętych? Tak, to część mojej tradycji i szacunku dla historii Czasem, jeśli jestem na cmentarzu, gdzie są pochowani znani Polacy Nie, skupiam się tylko na grobach bliskich Nie przywiązuję do tego większej wagi

Ostatni apel Wandy Traczyk-Stawskiej w rocznicę Powstania Warszawskiego

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 2026 roku były ostatnimi, w których Wanda Traczyk-Stawska wzięła udział, choć pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił jej osobiste przybycie na uroczystości. Bohaterka przekazała wtedy Polakom niezwykle emocjonalny apel. Jak tłumaczył dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, ze względu na niedyspozycję weteranki jej słowa odtworzono uczestnikom z wcześniejszego nagrania. W swojej przemowie działaczka zwracała uwagę na najważniejsze wartości.

„Najważniejsza jest wolność, ona jest podstawą do samoorganizacji społeczeństwa, ona jest konieczna do tego, byśmy razem zrobili coś dobrego” - mówiła Wanda Traczyk-Stawska.

Uczestniczka walk o stolicę zwróciła się także z prośbą o nieustanne pielęgnowanie pamięci o wszystkich osobach, które poświęciły swoje życie w walce za ojczyznę.

„Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy walczyli o wolność, bo oni nie dostają nic, tylko naszą pamięć. Ta nasza wdzięczność jest dla nich jedyną zapłatą” - podkreśliła Wanda Traczyk-Stawska.

W załączonej galerii zdjęć można zobaczyć, jak obecnie prezentuje się mogiła Wandy Traczyk-Stawskiej na warszawskiej nekropolii.