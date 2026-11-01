Czesław Kiszczak nie spoczywa na Powązkach. W tym miejscu pochowano go z żoną

• Lokalizacja wspólnego grobu Marii i Czesława Kiszczaków na warszawskim cmentarzu prawosławnym dla wielu osób wciąż pozostaje dużym zaskoczeniem.

• W 2015 roku były minister spraw wewnętrznych został tam pochowany bez wojskowego ceremoniału, a osiem lat później spoczęła przy nim jego małżonka.

• Sprawdź, z jakich powodów wpływowy generał nie znalazł miejsca na katolickim cmentarzu oraz jakie emocje wywołał jego pogrzeb.

Grób Kiszczaków wśród jesiennych liści

W oczy rzuca się wyryty na ciemnej płycie napis „GENERAŁ BRONI”, umieszczony nad imieniem i nazwiskiem Czesława Kiszczaka. Poniżej znajduje się inskrypcja upamiętniająca Marię Teresę Kiszczak, częściowo zasłonięta liśćmi. Na nagrobku ustawiono szklane znicze i kwiatowe dekoracje z tulipanami oraz storczykami. Obok stoi doniczka z wrzosem, a między ozdobami leżą wkłady do zniczy. Przy grobie znajduje się czarna ławka.

Grób Czesława i Marii Kiszczaków w Warszawie. Gdzie dokładnie się znajduje?

Małżeństwo Kiszczaków spoczywa na cmentarzu prawosławnym, który mieści się w Warszawie przy ulicy Wolskiej 138/140. Jak informował „Super Express” przy okazji pogrzebu Marii Kiszczak, wspólna mogiła znajduje się w katolickiej części tej nekropolii.

Odwiedzający, którzy chcą odnaleźć konkretne miejsce pochówku, mogą użyć internetowej wyszukiwarki udostępnionej przez zarząd cmentarza. Administracja obiektu zwraca jednak uwagę na to, że baza danych jest cały czas aktualizowana. W przypadku braku szukanego nazwiska w systemie, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z kancelarią.

Pogrzeb Czesława Kiszczaka bez asysty wojskowej i miejsca na Powązkach

Były szef MSW zmarł 5 listopada 2015 roku, mając 90 lat, a dwa dni później rodzina i najbliżsi pożegnali go na warszawskiej Woli. Jeszcze przed ceremonią Ministerstwo Obrony Narodowej wykluczyło przyznanie mu kwatery na Powązkach Wojskowych. Przedstawiciele resortu zadeklarowali także, że na uroczystości zabraknie wojskowej asysty honorowej oraz oficjalnej delegacji ministerstwa.

Z kolei pełniący wówczas funkcję rzecznika warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk wyjaśnił, że bliscy zmarłego sami wybrali pochówek w grobie rodzinnym na terenie innego cmentarza, rezygnując z honorów.

Dlaczego Czesław Kiszczak spoczął na cmentarzu prawosławnym? Wyjaśnienia żony

Po upływie kilku lat kulisy wyboru nekropolii ujawniła sama Maria Kiszczak. Udzielając w 2019 roku wywiadu tygodnikowi „Wprost”, podkreśliła, że bardzo zależało jej na religijnym charakterze ostatniego pożegnania męża.

Z jej słów wynikało, że bliscy na próżno starali się o pozwolenie na zorganizowanie katolickiego pogrzebu. Wdowa po generale relacjonowała we wspomnianej rozmowie, że dzieci bez skutku zwracały się w tej sprawie do kolejnych parafii.

Pogrzeb Marii Kiszczak. Żona generała spoczęła obok męża w 2023 roku

Żona generała, Maria Teresa Kiszczak, odeszła 17 kwietnia 2023 roku, o czym poinformowała jej córka. W trakcie uroczystości pogrzebowych urnę z prochami kobiety złożono w mogile Czesława Kiszczaka na cmentarzu na Woli.

Zmarła miała wykształcenie ekonomiczne i pracowała w zawodzie nauczycielki oraz metodyczki tych przedmiotów. W późniejszym okresie uzyskała tytuł doktora i prowadziła wykłady na uczelni wyższej. Była autorką tekstów naukowych, opracowań dydaktycznych, a także wierszy i powieści.

Kim był Czesław Kiszczak? Historia działalności szefa MSW w czasach PRL

Generał Czesław Kiszczak zaliczał się do ścisłego kierownictwa władz PRL, a w latach 1981–1990 stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jako bliski współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego oraz członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, brał udział w przygotowywaniu stanu wojennego w Polsce. Z kolei u schyłku lat 80. zasiadał w obradach Okrągłego Stołu jako reprezentant strony rządowo-partyjnej.

W czerwcu 2015 roku usłyszał prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu za swój udział we wprowadzeniu stanu wojennego. Jak podawał Instytut Pamięci Narodowej, w marcu 2016 roku, czyli już po śmierci generała, Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez jego obrońcę, uznając ją za bezzasadną.

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