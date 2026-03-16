Grób Barbary Skrzypek rok po pogrzebie. Zaskakujący napis na wieńcu z czerwonych róż

Nagła śmierć Barbary Skrzypek. Zmarła rok temu w wieku 66 lat

Barbara Skrzypek przez lata uchodziła za jedną z najbardziej zaufanych osób w bliskim otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie ona dbała o perfekcyjną organizację pracy lidera PiS. Wiadomość o jej zgonie, która obiegła media 15 marca 2025 roku, wywołała potężny wstrząs w całym ugrupowaniu. Nikt w partii nie spodziewał się tak dramatycznego obrotu spraw. Wieloletnia dyrektorka biura prezydialnego zmarła niespodziewanie w wieku 66 lat, co było wielkim ciosem dla jej politycznego środowiska.

Odejście cenionej urzędniczki poruszyło polityków partii, zwłaszcza w świetle wydarzeń bezpośrednio poprzedzających jej śmierć. Zaledwie kilka dni przed dramatem asystentka składała zeznania jako świadek w głośnym śledztwie dotyczącym budowy tak zwanych „dwóch wież” spółki Srebrna. Obserwatorzy sugerowali, że stres związany z przesłuchaniem mógł pogorszyć stan jej zdrowia. Bezpośrednią przyczyną zgonu kobiety okazał się rozległy zawał serca. Odpowiednie służby prowadziły w tej sprawie oficjalne dochodzenie, jednak ostatecznie zostało ono umorzone.

Pogrzeb w Gorlicach. Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda pożegnali Barbarę Skrzypek

Ostatnie pożegnanie zmarłej zorganizowano w jej rodzinnych Gorlicach zlokalizowanych w województwie małopolskim. Uroczystości pogrzebowe przyciągnęły tłumy żałobników ze świata krajowej polityki. Hołd oddali między innymi czołowi działacze PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Na miejscu pojawił się również ówczesny prezydent Andrzej Duda, który zdecydował się pośmiertnie uhonorować zmarłą prestiżowym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W ceremonii wziął udział także były szef rządu Mateusz Morawiecki. Sam lider PiS wygłosił osobiste przemówienie, w którym z ogromnym trudem ukrywał dojmujący smutek po stracie swojej wieloletniej współpracowniczki.

Pierwsza rocznica śmierci Barbary Skrzypek. Wyjątkowy wieniec od lidera PiS

W pierwszą rocznicę śmierci nagrobek zmarłej kobiety dosłownie tonie w tysiącach świeżych kwiatów. Wzrok odwiedzających lokalny cmentarz przyciąga w szczególności imponująca wiązanka z pięknych, czerwonych róż, które w naszej kulturze tradycyjnie symbolizują głębokie uczucie. Kompozycję ozdobiono okolicznościową szarfą, na której widnieje zagadkowa dedykacja: „Barbarze z wieczną pamięcią - Jarosław”. Nietrudno odgadnąć, że ten poruszający gest to bezpośredni dowód pamięci od prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tuż obok złożono bardzo podobny wieniec różany z napisem: „Śp. Barbarze Skrzypek - Przyjaciele”. Na płycie pomnika stoją odkryte znicze oraz wyjątkowy lampion z polską flagą narodową i godłem.

29