Revolut umacnia swoją obecność w segmencie dostaw na żądanie – od teraz płatności jednym kliknięciem i program nagród dla klientów Wolt

Europejska platforma handlowa Wolt wdraża Revolut Pay, oferując klientom szybkie, bezpieczne płatności jednym kliknięciem (one-click) na 21 rynkach, w tym w Polsce.

Aktywacja Revolut Pay przy checkoucie to jeszcze większa wygoda dla klientów – eliminuje bariery w procesie płatności oraz pozwala konsumentom zbierać punkty RevPoints za wydatki.

Wolt to następna marka DoorDash z usługą Revolut Pay, i kolejny krok w zaangażowaniu się Revoluta w segment dostaw na żądanie.

Klienci Revoluta w ciągu ostatniego roku zrealizowali na platformie Wolt ponad 23 miliony transakcji.

Partnerstwo to stanowi strategiczne połączenie sił dwóch wiodących platform w celu uproszczenia i podniesienia poziomu jakości obsługi klienta. To jednocześnie rozszerzenie już istniejącej współpracy, w ramach której klienci Revoluta korzystający z płatnych planów Premium, Metal i Ultra otrzymują dostęp do członkostwa Wolt+. Jak wynika z danych fintechu, z aplikacji Wolt korzysta już prawie 9 milionów klientów Revoluta na całym świecie, którzy tylko w ostatnich 12 miesiącach zrealizowali na platformie ponad 23 miliony transakcji. Ogłoszona integracja wpisuje się więc w strategię Revoluta polegającą na docieraniu do użytkowników tam, gdzie robią zakupy najczęściej – oferując szybsze i bezpieczniejsze płatności za zamówienia w restauracjach i sklepach spożywczych.

Wybór Revolut Pay jako metody płatności, zamiast innych dostępnych rozwiązań w Wolt, pozwala szybko i bezpiecznie opłacać zamówienia. Na etapie checkoutu użytkownicy są płynnie przekierowywani do aplikacji Revolut, gdzie mogą sfinalizować transakcję jednym kliknięciem, korzystając z zaawansowanych zabezpieczeń biometrycznych.

Oprócz szybkości i wygody transakcji, partnerstwo przynosi również znaczące korzyści lojalnościowe w ramach RevPoints – pierwszego ogólnoeuropejskiego programu lojalnościowego dla użytkowników kart debetowych. Z okazji ogłoszonego partnerstwa od 18 czerwca do 18 lipca br. użytkownicy otrzymają 5-krotnie więcej punktów RevPoints za każdy zakup w Wolt. Punkty te można natychmiast wymienić na zniżki w Wolt, a także na mile lotnicze, noclegi i inne atrakcje w aplikacji Revolut. Po pierwszym miesiącu za wszystkie zakupy realizowane w Wolt użytkownicy będą otrzymywać podwójną liczbę punktów RevPoints.

Wyższa konwersja w ponad 30 walutach

Technologia Revolut Pay umożliwia sprzedawcom, takim jak Wolt, maksymalizację współczynnika konwersji – zapewnia średni wskaźnik autoryzacji sięgający 98,5 proc., wskaźnik porzuconych płatności na poziomie poniżej 5 proc.1 oraz możliwość akceptowania płatności w ponad 30 walutach.

1 Źródło: Dane wewnętrzne. Zaktualizowano w kwietniu 2026 r.

Nowe partnerstwo z Wolt jest kolejnym przykładem tego, jak Revolut nadaje realną wartość codziennym wydatkom. Korzystanie z Revolut Pay na platformie Wolt to nie tylko uproszczona i bezpieczna płatność, ale również sposób na finansowanie kolejnych zakupów spożywczych, wakacji czy innych doświadczeń klientów w ramach ich codziennych przyzwyczajeń i nawyków. Zarówno Revolut, jak i Wolt, dążą do dostarczania klientom najprostszych i najlepszych rozwiązań, co czyni to partnerstwo naturalnym wyborem w ramach pogłębiania naszej obecności w segmencie dostaw – podkreśla Alex Codina, dyrektor generalny w Revolut Pay.