To żeńskie imię oznacza gołębicę. W Polsce nosi je zaledwie 200 kobiet

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-25 9:32

Trendy w nadawaniu imion zmieniają się wraz z upływem czasu. Na wybory rodziców wpływają między innymi moda, kultura popularna, znane osoby, a także inspiracje płynące z innych krajów. Co kilka lat można zaobserwować wzrost zainteresowania nowymi lub wcześniej rzadko spotykanymi imionami, które wyróżniają się oryginalnym brzmieniem i międzynarodowym charakterem. Do takich imion należy ta żeńska forma, która pochodzi z języka hiszpańskiego.

Urocza dziewczynka z dwoma kucykami i gumkami w kształcie ptaszków, siedzi obok pluszowego jeża, patrząc wprost na widza z lekko otwartymi ustami, co symbolizuje jej ciekawość, podobnie jak wiele ciekawostek o imieniu Paloma znajdziesz na naszym portalu.
Autor: prostooleh/ Freepik.com
  • Polscy rodzice, choć wierni tradycji, coraz częściej poszukują unikatowych imion o międzynarodowym charakterze.
  • Przykładem jest Paloma - hiszpańskie imię oznaczające "gołębicę", symbolizujące pokój i wolność, cenione za granicą.
  • Mimo to, w Polsce jest niezwykle rzadkie; od lat nikt nie nadał go córce. Odkryj, dlaczego to imię pozostaje w cieniu i czy ma szansę na renesans.

Mimo to,  analiza danych z rejestru PESEL pokazuje jednak, że polscy rodzice nadal najchętniej wybierają imiona tradycyjne. W czołówce najpopularniejszych imion od lat znajdują się takie propozycje jak Anna, Katarzyna, Maria czy Piotr, Krzysztof i Jan. Od czasu do czasu pojawiają się także imiona obco języczne, które jednak raczej są rzadkością. Do takich form należy imię Paloma - piękne i oryginalne imię żeńskie pochodzące z języka hiszpańskiego. 

Paloma - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Paloma wywodzi się od słowa paloma, które oznacza "gołębicę". Symbolika gołębicy od wieków związana jest z pokojem, wolnością, łagodnością oraz nadzieją, dlatego imię Paloma niesie ze sobą bardzo pozytywne skojarzenia.

Korzenie imienia sięgają tradycji chrześcijańskiej, w której gołębica symbolizuje Ducha Świętego oraz pokój. Paloma jest znanym i cenionym imieniem, szczególnie w Hiszpanii oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Jego popularność wzrosła również dzięki znanym osobom noszącym to imię, między innymi hiszpańskiej projektantce mody Palomie Picasso, córce słynnego malarza Pablo Picasso.

Polecany artykuł:

To imię oznacza "pocieszenie". W Polsce zaczyna zyskiwać na popularności
Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Osoby o imieniu Paloma są często postrzegane jako wrażliwe, spokojne i pełne empatii. Imię kojarzy się także z elegancją, niezależnością oraz otwartością na świat. Dzięki swojemu melodyjnemu brzmieniu wyróżnia się na tle wielu tradycyjnych imion.

Popularność imienia Paloma w Polsce

W Polsce Paloma należy do imion bardzo rzadkich. Jest wybierane sporadycznie, głównie przez rodziców poszukujących oryginalnego, międzynarodowego imienia o pięknym znaczeniu. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje zaledwie 200 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 1026. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Od lat nikt nie wybrał tego imienia dla swojej córki. Ostatni raz w ciągu minionych 26 lat nadano je dwukrotnie w 2013 roku, a w całym okresie od roku 2000 do 2026 imię to otrzymało zaledwie 22 dziewczynki.

To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?
Galeria zdjęć 11
Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu
Pytanie 1 z 15
Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o:
imię dla dziecka
imię
imię żeńskie