To żeńskie imię oznacza gołębicę. W Polsce nosi je zaledwie 200 kobiet

Polscy rodzice, choć wierni tradycji, coraz częściej poszukują unikatowych imion o międzynarodowym charakterze.

Przykładem jest Paloma - hiszpańskie imię oznaczające "gołębicę", symbolizujące pokój i wolność, cenione za granicą.

Mimo to, w Polsce jest niezwykle rzadkie; od lat nikt nie nadał go córce. Odkryj, dlaczego to imię pozostaje w cieniu i czy ma szansę na renesans.

Mimo to, analiza danych z rejestru PESEL pokazuje jednak, że polscy rodzice nadal najchętniej wybierają imiona tradycyjne. W czołówce najpopularniejszych imion od lat znajdują się takie propozycje jak Anna, Katarzyna, Maria czy Piotr, Krzysztof i Jan. Od czasu do czasu pojawiają się także imiona obco języczne, które jednak raczej są rzadkością. Do takich form należy imię Paloma - piękne i oryginalne imię żeńskie pochodzące z języka hiszpańskiego.

Paloma - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Paloma wywodzi się od słowa paloma, które oznacza "gołębicę". Symbolika gołębicy od wieków związana jest z pokojem, wolnością, łagodnością oraz nadzieją, dlatego imię Paloma niesie ze sobą bardzo pozytywne skojarzenia.

Korzenie imienia sięgają tradycji chrześcijańskiej, w której gołębica symbolizuje Ducha Świętego oraz pokój. Paloma jest znanym i cenionym imieniem, szczególnie w Hiszpanii oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Jego popularność wzrosła również dzięki znanym osobom noszącym to imię, między innymi hiszpańskiej projektantce mody Palomie Picasso, córce słynnego malarza Pablo Picasso.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Osoby o imieniu Paloma są często postrzegane jako wrażliwe, spokojne i pełne empatii. Imię kojarzy się także z elegancją, niezależnością oraz otwartością na świat. Dzięki swojemu melodyjnemu brzmieniu wyróżnia się na tle wielu tradycyjnych imion.

Popularność imienia Paloma w Polsce

W Polsce Paloma należy do imion bardzo rzadkich. Jest wybierane sporadycznie, głównie przez rodziców poszukujących oryginalnego, międzynarodowego imienia o pięknym znaczeniu. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje zaledwie 200 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 1026. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Od lat nikt nie wybrał tego imienia dla swojej córki. Ostatni raz w ciągu minionych 26 lat nadano je dwukrotnie w 2013 roku, a w całym okresie od roku 2000 do 2026 imię to otrzymało zaledwie 22 dziewczynki.

11