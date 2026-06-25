To żeńskie imię oznacza gołębicę. W Polsce nosi je zaledwie 200 kobiet

- Polscy rodzice, choć wierni tradycji, coraz częściej poszukują unikatowych imion o międzynarodowym charakterze.
- Przykładem jest Paloma - hiszpańskie imię oznaczające "gołębicę", symbolizujące pokój i wolność, cenione za granicą.
- Mimo to, w Polsce jest niezwykle rzadkie; od lat nikt nie nadał go córce. Odkryj, dlaczego to imię pozostaje w cieniu i czy ma szansę na renesans.
Mimo to, analiza danych z rejestru PESEL pokazuje jednak, że polscy rodzice nadal najchętniej wybierają imiona tradycyjne. W czołówce najpopularniejszych imion od lat znajdują się takie propozycje jak Anna, Katarzyna, Maria czy Piotr, Krzysztof i Jan. Od czasu do czasu pojawiają się także imiona obco języczne, które jednak raczej są rzadkością. Do takich form należy imię Paloma - piękne i oryginalne imię żeńskie pochodzące z języka hiszpańskiego.
Paloma - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Paloma wywodzi się od słowa paloma, które oznacza "gołębicę". Symbolika gołębicy od wieków związana jest z pokojem, wolnością, łagodnością oraz nadzieją, dlatego imię Paloma niesie ze sobą bardzo pozytywne skojarzenia.
Korzenie imienia sięgają tradycji chrześcijańskiej, w której gołębica symbolizuje Ducha Świętego oraz pokój. Paloma jest znanym i cenionym imieniem, szczególnie w Hiszpanii oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Jego popularność wzrosła również dzięki znanym osobom noszącym to imię, między innymi hiszpańskiej projektantce mody Palomie Picasso, córce słynnego malarza Pablo Picasso.
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Osoby o imieniu Paloma są często postrzegane jako wrażliwe, spokojne i pełne empatii. Imię kojarzy się także z elegancją, niezależnością oraz otwartością na świat. Dzięki swojemu melodyjnemu brzmieniu wyróżnia się na tle wielu tradycyjnych imion.
Popularność imienia Paloma w Polsce
W Polsce Paloma należy do imion bardzo rzadkich. Jest wybierane sporadycznie, głównie przez rodziców poszukujących oryginalnego, międzynarodowego imienia o pięknym znaczeniu. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje zaledwie 200 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 1026. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Od lat nikt nie wybrał tego imienia dla swojej córki. Ostatni raz w ciągu minionych 26 lat nadano je dwukrotnie w 2013 roku, a w całym okresie od roku 2000 do 2026 imię to otrzymało zaledwie 22 dziewczynki.