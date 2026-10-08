Drugie podejście do podwyżki cen alkoholu. Prezydent się zgodzi?

Planowana nowelizacja zwiększa daninę od cukru – stawka ryczałtowa pójdzie w górę do 70 gr za litr, a element płynny wzrośnie dwukrotnie, osiągając 10 gr za każdy gram cukru powyżej progu 5 g na 100 ml. Największy koszt poniosą producenci napojów energetycznych z kofeiną i tauryną, gdzie opłata wyniesie aż 1 zł za litr.

Według przewidywań gabinetu, nowelizacje zagwarantują Narodowemu Funduszowi Zdrowia zastrzyk około 1,5 miliarda złotych każdego roku, począwszy od 2027 r.

każdego roku, począwszy od 2027 r. Kolejna regulacja zakłada wzrost podatku akcyzowego na trunki procentowe, co ma skutkować wpływem dodatkowych 1,4 mld zł na poczet NFZ.

Pojawia się kluczowe pytanie: czy głowa państwa, Karol Nawrocki, zaaprobuje te fiskalne zmiany?

Ceny słodkich napojów w górę

Prezentowana ustawa to odpowiedź obozu rządzącego na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Przywódca odrzucił wcześniej zbliżone regulacje, tłumacząc to kategorycznym sprzeciwem wobec podnoszenia jakichkolwiek ciężarów podatkowych dla obywateli. W obecnym dokumencie przewidziano radykalny skok opłaty cukrowej. Część stała ma poszybować z zaledwie kilkudziesięciu groszy do 70 groszy za litr produktu, zaś wartość zmienna zostanie podniesiona dwukrotnie do poziomu 10 groszy za gram ponad normę 5 g na 100 ml.

Najboleśniej te zmiany odczuje segment napojów wzbogaconych o taurynę i kofeinę. Zamiast dotychczasowych 10 groszy, podatek osiągnie 1 zł za każdy litr. Co więcej, rygorystyczne zasady obejmą wszelkie koncentraty i napoje słodzone zamiennikami cukru. Jak obliczyli rządzący, na tych modyfikacjach od 2027 r. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zarobić około 1,5 mld zł.

Mocniejsze piwo z wyższą akcyzą

Równoległy dokument zakłada zwiększenie ciężaru akcyzowego na napoje z procentami, co analogicznie miałoby zacząć obowiązywać od stycznia 2027 r. Obciążenie alkoholu etylowego zostanie podniesione z poziomu 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr. W przypadku piwa mówimy o wzroście z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr, natomiast stawka dla producentów wina poszybuje z 245 zł do ponad 280 zł. Te finansowe ruchy mają wygenerować kolejne 1,4 mld zł wprost na rachunki NFZ.

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