Drugie podejście do podwyżki cen alkoholu. Prezydent się zgodzi?

- Planowana nowelizacja zwiększa daninę od cukru – stawka ryczałtowa pójdzie w górę do 70 gr za litr, a element płynny wzrośnie dwukrotnie, osiągając 10 gr za każdy gram cukru powyżej progu 5 g na 100 ml. Największy koszt poniosą producenci napojów energetycznych z kofeiną i tauryną, gdzie opłata wyniesie aż 1 zł za litr.
- Według przewidywań gabinetu, nowelizacje zagwarantują Narodowemu Funduszowi Zdrowia zastrzyk około 1,5 miliarda złotych każdego roku, począwszy od 2027 r.
- Kolejna regulacja zakłada wzrost podatku akcyzowego na trunki procentowe, co ma skutkować wpływem dodatkowych 1,4 mld zł na poczet NFZ.
- Pojawia się kluczowe pytanie: czy głowa państwa, Karol Nawrocki, zaaprobuje te fiskalne zmiany?
Ceny słodkich napojów w górę
Prezentowana ustawa to odpowiedź obozu rządzącego na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Przywódca odrzucił wcześniej zbliżone regulacje, tłumacząc to kategorycznym sprzeciwem wobec podnoszenia jakichkolwiek ciężarów podatkowych dla obywateli. W obecnym dokumencie przewidziano radykalny skok opłaty cukrowej. Część stała ma poszybować z zaledwie kilkudziesięciu groszy do 70 groszy za litr produktu, zaś wartość zmienna zostanie podniesiona dwukrotnie do poziomu 10 groszy za gram ponad normę 5 g na 100 ml.
Najboleśniej te zmiany odczuje segment napojów wzbogaconych o taurynę i kofeinę. Zamiast dotychczasowych 10 groszy, podatek osiągnie 1 zł za każdy litr. Co więcej, rygorystyczne zasady obejmą wszelkie koncentraty i napoje słodzone zamiennikami cukru. Jak obliczyli rządzący, na tych modyfikacjach od 2027 r. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zarobić około 1,5 mld zł.
Mocniejsze piwo z wyższą akcyzą
Równoległy dokument zakłada zwiększenie ciężaru akcyzowego na napoje z procentami, co analogicznie miałoby zacząć obowiązywać od stycznia 2027 r. Obciążenie alkoholu etylowego zostanie podniesione z poziomu 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr. W przypadku piwa mówimy o wzroście z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr, natomiast stawka dla producentów wina poszybuje z 245 zł do ponad 280 zł. Te finansowe ruchy mają wygenerować kolejne 1,4 mld zł wprost na rachunki NFZ.