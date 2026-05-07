Donald Tusk zachwycony audiencją u papieża. Zdradził termin ewentualnej pielgrzymki do Polski

Kulisy audiencji Donalda Tuska u papieża Leona XIV

Prezes Rady Ministrów ma już za sobą wizytę w Watykanie i osobiste spotkanie z Leonem XIV. Szef polskiego rządu podsumował ten dialog jako niezwykle istotny oraz wartościowy. Podczas briefingu z dziennikarzami polityk podkreślił wagę papieskiego orędzia. Zwrócił uwagę, że nawoływanie głowy Kościoła do pokoju i poszukiwania pojednania ma moc naprawczą dla świata, który podąża obecnie w niebezpiecznym kierunku, a działania i słowa podejmowane przez papieża to fundament do odbudowy moralnego ładu w sferze publicznej.

Premier przekazał również te przemyślenia samemu Ojcu Świętemu. Prezes Rady Ministrów nie ukrywał swojego głębokiego poruszenia po audiencji. Zaznaczył, że przebieg spotkania mocno odbiegał od sztywnych ram protokołu dyplomatycznego, przybierając zaskakująco swobodny charakter.

- Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa kurtuazyjne, mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy - ocenił.

Szef polskiego rządu przekazał również, że ponowił oficjalne zaproszenie biskupa Rzymu do naszego kraju, występując w imieniu całego narodu.

Z informacji przekazanych przez prezesa Rady Ministrów wynika, że ewentualna wizyta głowy Kościoła katolickiego nad Wisłą mogłaby zostać zrealizowana w 2028 roku. Wcześniejsze terminy zostały wykluczone z dwóch powodów: niezwykle napiętego harmonogramu papieskich obowiązków, a także faktu, iż na 2027 rok zaplanowano w Polsce wybory. Szef rządu nie krył przy tym swojego zdumienia wywołanego ogromną zbieżnością stanowisk w omawianych z papieżem tematach.

- To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne w dzisiejszych czasach, gdzie jest pełno kłótni i konfrontacji, przemocy - usłyszeć od Ojca Świętego słowa pod którymi się oburącz podpisuje to było coś naprawdę fajnego -

Wymiana zdań w Watykanie dotyczyła niezwykle szerokiego spektrum zagadnień. Dyskutowano między innymi o sytuacji polskiego duchowieństwa, obecności lekcji religii w placówkach oświatowych, a także o trwającym konflikcie w Ukrainie, kwestiach bezpieczeństwa narodowego oraz zbrojeniach. Na zakończenie audiencji prezes Rady Ministrów otrzymał od papieża unikalny upominek w postaci albumu poświęconego sztuce malarskiej.

