Donald Tusk z nietypowym prezentem dla papieża Leona XIV. Wręczy mu księgę w wyjątkowym języku

Premier Tusk u papieża Leona XIV. Wręczy mu Pięcioksiąg po kaszubsku

Na czwartek, 7 maja, zaplanowano pobyt premiera Donalda Tuska w Rzymie i Watykanie. O godzinie 9:00 szef polskiego rządu miał wyznaczony czas na audiencji u papieża Leona XIV. To ich pierwsze spotkanie, które odbyło się zaledwie dzień przed obchodami pierwszej rocznicy wyboru Ojca Świętego na Stolicę Piotrową (8 maja).

Harmonogram wizyty Donalda Tuska w Watykanie obejmuje również rozmowy z kardynałem Pietro Parolinem, pełniącym funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Premier zaplanował także wizytę w Bazylice św. Piotra, gdzie złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II. Po południu, o 15:30, szef rządu uda się do Palazzo Chigi na spotkanie polityczne z premier Włoch, Giorgią Meloni.

Donald Tusk nie przybył na spotkanie z papieżem Leonem XIV bez upominku. Szef rządu postanowił podarować Ojcu Świętemu Pięcioksiąg Mojżeszowy, ale w wyjątkowym, kaszubskim wydaniu. Wybór takiego prezentu nie jest przypadkowy. Premier od lat z dumą mówi o swoich kaszubskich korzeniach, aktywnie promując kulturę i język tego regionu. Przekazanie papieżowi daru tak mocno związanego z jego tożsamością to gest o szczególnym znaczeniu.

"Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - ogłosił premier przed rozpoczęciem audiencji.

Co zawiera Pięcioksiąg Mojżeszowy?

Pięcioksiąg Mojżesza to zbiór pierwszych pięciu ksiąg wchodzących w skład Starego Testamentu. Obejmuje on następujące księgi:

Księga Rodzaju (Genesis) – przedstawia początki świata, stworzenie człowieka oraz dzieje Adama i Ewy.

– przedstawia początki świata, stworzenie człowieka oraz dzieje Adama i Ewy. Księga Wyjścia (Exodus) – relacjonuje wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej i zawarcie przymierza z Bogiem na górze Synaj.

– relacjonuje wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej i zawarcie przymierza z Bogiem na górze Synaj. Księga Kapłańska (Leviticus) – zawiera zbiór praw, opisy ceremonii religijnych oraz zasady składania ofiar za grzechy.

– zawiera zbiór praw, opisy ceremonii religijnych oraz zasady składania ofiar za grzechy. Księga Liczb (Numeri) – opisuje 40-letnią tułaczkę narodu wybranego przez pustynię, w drodze do Ziemi Obiecanej.

– opisuje 40-letnią tułaczkę narodu wybranego przez pustynię, w drodze do Ziemi Obiecanej. Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium) – przypomina przepisy prawa przekazane Mojżeszowi przez Boga na górze Horeb.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia z wizyty Donalda Tuska w Watykanie:

