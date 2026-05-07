Donald Tusk z nietypowym prezentem dla papieża Leona XIV. Wręczy mu księgę w wyjątkowym języku

Premier Tusk u papieża Leona XIV. Wręczy mu Pięcioksiąg po kaszubsku
Na czwartek, 7 maja, zaplanowano pobyt premiera Donalda Tuska w Rzymie i Watykanie. O godzinie 9:00 szef polskiego rządu miał wyznaczony czas na audiencji u papieża Leona XIV. To ich pierwsze spotkanie, które odbyło się zaledwie dzień przed obchodami pierwszej rocznicy wyboru Ojca Świętego na Stolicę Piotrową (8 maja).
Harmonogram wizyty Donalda Tuska w Watykanie obejmuje również rozmowy z kardynałem Pietro Parolinem, pełniącym funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Premier zaplanował także wizytę w Bazylice św. Piotra, gdzie złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II. Po południu, o 15:30, szef rządu uda się do Palazzo Chigi na spotkanie polityczne z premier Włoch, Giorgią Meloni.
Donald Tusk nie przybył na spotkanie z papieżem Leonem XIV bez upominku. Szef rządu postanowił podarować Ojcu Świętemu Pięcioksiąg Mojżeszowy, ale w wyjątkowym, kaszubskim wydaniu. Wybór takiego prezentu nie jest przypadkowy. Premier od lat z dumą mówi o swoich kaszubskich korzeniach, aktywnie promując kulturę i język tego regionu. Przekazanie papieżowi daru tak mocno związanego z jego tożsamością to gest o szczególnym znaczeniu.
"Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - ogłosił premier przed rozpoczęciem audiencji.
Co zawiera Pięcioksiąg Mojżeszowy?
Pięcioksiąg Mojżesza to zbiór pierwszych pięciu ksiąg wchodzących w skład Starego Testamentu. Obejmuje on następujące księgi:
- Księga Rodzaju (Genesis) – przedstawia początki świata, stworzenie człowieka oraz dzieje Adama i Ewy.
- Księga Wyjścia (Exodus) – relacjonuje wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej i zawarcie przymierza z Bogiem na górze Synaj.
- Księga Kapłańska (Leviticus) – zawiera zbiór praw, opisy ceremonii religijnych oraz zasady składania ofiar za grzechy.
- Księga Liczb (Numeri) – opisuje 40-letnią tułaczkę narodu wybranego przez pustynię, w drodze do Ziemi Obiecanej.
- Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium) – przypomina przepisy prawa przekazane Mojżeszowi przez Boga na górze Horeb.
Poniżej można zobaczyć zdjęcia z wizyty Donalda Tuska w Watykanie: