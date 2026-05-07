Karol Nawrocki chce ogólnopolskiego referendum. Wiemy, czego ma dotyczyć

Spis treści Karol Nawrocki wnioskuje o referendum. Zaskakujący ruch prezydenta

Karol Nawrocki wnioskuje o referendum. Zaskakujący ruch prezydenta

W czwartek przed południem, 7 maja 2026 roku, w oficjalnych kanałach informacyjnych Kancelarii Prezydenta pojawiło się nieoczekiwane nagranie wideo. Głowa państwa poinformowała w nim o podjęciu kroków zmierzających do rozpisania ogólnokrajowego referendum i zapowiedziała złożenie stosownego wniosku w Senacie.

„Zwracam się do państwa w sprawie, która dotyczy życia milionów polskich rodzin” - rozpoczął swoje przemówienie Karol Nawrocki.

Jak przekazano w opublikowanym materiale, ewentualne głosowanie miałoby bezpośredni związek z unijnymi przepisami. Obywatele mieliby wypowiedzieć się na temat możliwego odrzucenia forsowanej przez Unię Europejską polityki klimatycznej. - Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz (...) Zielony Ład do wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej - tłumaczył. Podkreślił, że zgodnie z art. 125 Konstytucji w sprawach kluczowych głos należy do narodu. - Polacy muszą mieć szansę wyrażenia zdania w sprawie konsekwencji europejskiego Zielonego Ładu (...) Demokracja nie polega na tym, że obywatele dowiadują się tylko o decyzjach, tylko że mają na nie wpływ - powiedział Nawrocki. Dodał, że "Senat stanie przed koniecznością podjęcia ważnej decyzji i będzie ona wyrazem szacunku dla głosu obywateli".

Nawrocki przypomniał, że w lutym 2025 r., jeszcze jako kandydat na prezydenta, podpisał porozumienie z "Solidarnością". Zadeklarował w nim, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE. - To porozumienie z "Solidarnością" nie było jedynie deklaracją. Było zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec Polaków. Dziś nadszedł czas, by to zobowiązanie wypełnić. (...) Dlatego, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – oświadczył.

Przekonywał przy tym, że pytanie referendalne jest "proste i uczciwe". Ma ono brzmieć następująco: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".