Donald Tusk z ogromnym bukietem dla żony. Zdjęcia "Super Expressu" stały się hitem na antenie TVP Info

Redakcja "Super Expressu" bacznie obserwuje nie tylko wielką politykę, ale również prywatne życie najważniejszych osób w państwie. Czytelnicy "Super Expressu" mieli niedawno okazję obejrzeć fotografie szefa rządu, który przemierzał ulice z pokaźnych rozmiarów bukietem w dłoniach. Sytuacja nie była dziełem przypadku, ponieważ w miniony weekend Małgorzata Tusk obchodziła swoje imieniny, a premier postanowił sprawić jej wyjątkową niespodziankę.

Artykuł błyskawicznie zyskał ogromną popularność w internecie, a jego zasięg wykroczył daleko poza nasze łamy. Fotografie premiera z okazałą wiązanką stały się tematem dyskusji w porannym paśmie telewizyjnym. Magdalena Pernet, dziennikarka prowadząca przegląd prasy na antenie TVP Info, zwróciła szczególną uwagę na romantyczny gest szefa rządu, podsumowując nasz materiał na wizji.

- Wszystkich panów teraz proszę o uwagę. Szef rządu miał za sobą bardzo pracowity tydzień, ale nie zapomniał o święcie swojej małżonki Małgorzaty. W sobotni poranek Donald Tusk wszedł do domu z bukietem kwiatów, które kupił na jej imieniny. No a przypomnijmy, premier miał sporo problemów do rozwiązania. Pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zebrała się grupa zwolenników PiS, która protestuje przeciw zmianom w gronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – skomentowała dziennikarka Magdalena Pernet na antenie TVP Info.

Czytelnicy, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z tym wyjątkowym materiałem przygotowanym przez redakcję, mogą w każdej chwili obejrzeć naszą obszerną galerię zdjęć. Ukazuje ona krok po kroku powrót premiera Donalda Tuska z kwiatową niespodzianką do domu.

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