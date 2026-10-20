Marek Jakubiak uderza w Donalda Tuska!

Poseł Marek Jakubiak ocenia słowa Donalda Tuska o nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego

Prowadzący program „Poranny Ring” zapytał Marka Jakubiaka o niedawną wypowiedź Donalda Tuska w sprawie polityki migracyjnej. Dziennikarz przypomniał stanowisko obecnego premiera oskarżającego poprzednią ekipę rządzącą o doprowadzenie do masowego i legalnego napływu obcokrajowców do naszego kraju oraz całkowity brak kontroli nad wschodnią granicą państwa.

Odpowiedź parlamentarzysty była bardzo gwałtowna i pozbawiona jakichkolwiek hamulców. „Nie, on jest paranoikiem po prostu, on żyje w jakichś paranojach PiSowskich. To jest tak, że ta nienawiść do Kaczyńskiego i do Prawa i Sprawiedliwości w ogóle wyłącza mu mózg” powiedział Marek Jakubiak w audycji „Poranny Ring”.

Gospodarz programu postanowił kontynuować ten wątek i poprosił gościa o doprecyzowanie jego stanowiska. Zapytał wprost o rzekomą całkowitą dominację prezesa Prawa i Sprawiedliwości nad sposobem rozumowania obecnego szefa polskiego rządu.

Dziennikarz dopytywał wprost czy Jarosław Kaczyński całkowicie przejął kontrolę nad umysłem lidera Platformy Obywatelskiej. Zaskakująca reakcja Marka Jakubiaka szybko udowodniła widzom, że jego ostra krytyka wykracza daleko poza samego premiera.

Marek Jakubiak o środowisku Donalda Tuska i narastającej nienawiści w sieci

Parlamentarzysta stwierdził z pełnym przekonaniem, że największym ciężarem krajowej polityki jest obecnie stale rosnąca wrogość pomiędzy zwolennikami różnych ugrupowań. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na zachowanie najwierniejszych sympatyków obecnej koalicji rządzącej.

„Nie tylko, bo jak widzę tych silnych razem i czytam, co oni piszą czasami, to po prostu aż bezradny jestem na taką głupotę. To jest nienawiść, nienawiść, sącząca się nienawiść” kontynuował poseł w dalszej części rozmowy.

Polityk błyskawicznie powiązał tę fatalną atmosferę z możliwymi niebezpiecznymi następstwami dla całego społeczeństwa. „I to wiecie państwo, w takiej grupie nienawistnych ludzi rodzą się różnego rodzaju chore pomysły i tyle” stwierdził jednoznacznie przed kamerami.

Na sam koniec audycji z ust polityka padło wyjątkowo mocne oskarżenie wymierzone wprost w politycznych oponentów. Wypowiedź ta z pewnością wywoła spore poruszenie w kuluarach sejmowych.

„My mamy z psychopatami do czynienia, niestety. Politycznymi, co prawda, ale psychopatami” podsumował otwarcie Marek Jakubiak.