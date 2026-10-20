Interwencja w Nowogardzie. Policjanci udzielili pomocy rannemu 34-latkowi

Poszukiwania miejsca zdarzenia w Nowogardzie

W nocy z 18 na 19 października 2026 roku dyżurny Komisariatu Policji w Nowogardzie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który krwawił i przebywał sam w mieszkaniu. Sytuacja była poważna, a kontakt telefoniczny został przerwany, zanim zgłaszający podał dokładny adres. Do działań skierowano asp. szt. Martę Przybyłek oraz sierż. szt. Artura Michalskiego, którzy natychmiast przystąpili do ustalania lokalizacji poszkodowanego. Pora nocna oraz zamknięte drzwi wejściowe do budynku utrudniały interwencję, jednak dzięki pomocy mieszkańców policjanci weszli do środka. Dobra znajomość terenu pozwoliła mundurowym szybko wytypować właściwe mieszkanie.

Udzielenie pierwszej pomocy rannemu 34-latkowi

Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi, usłyszeli wołanie o pomoc dochodzące z wnętrza lokalu. W środku zastali 34-letniego mężczyznę z silnie krwawiącą raną przedramienia, a ślady krwi widoczne były na podłodze, ścianach i meblach. Policjanci ocenili sytuację i niezwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zatamowali krwawienie oraz odpowiednio zabezpieczyli ranę, aby ograniczyć dalszą utratę krwi. Działania te były prowadzone w oczekiwaniu na przyjazd wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego.

Przyczyna zranienia i transport do szpitala

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami ranny mężczyzna wyjaśnił, że do urazu doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 34-latek przewrócił się, trzymając w dłoni szklaną butelkę, co spowodowało poważne zranienie przedramienia. Poszkodowany nie był w stanie samodzielnie opanować krwawienia, dlatego wezwał służby. Po przyjeździe ratowników medycznych ranny został przetransportowany do szpitala, gdzie zapewniono mu dalszą pomoc medyczną. Kluczowym elementem interwencji była szybka lokalizacja mieszkania oraz sprawne opatrzenie rany przez mundurowych.

Źródło: Policja.pl