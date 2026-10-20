Nielegalny obrót e-papierosami w Wielkopolsce. Policja zabezpieczyła towar wart blisko 3 miliony złotych

Rozbicie grupy przestępczej przez policjantów z Poznania

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zakończyli wielomiesięczną pracę operacyjno-rozpoznawczą oraz analityczną. Z ustaleń mundurowych wynika, że rozpracowana grupa zajmowała się sprowadzaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją e-papierosów i płynów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Do prowadzenia nielegalnej sprzedaży członkowie grupy wykorzystywali komunikatory internetowe, sieci firm kurierskich oraz punkty obsługi przesyłek pobraniowych. Pieniądze uzyskane z tego procederu trafiały na rachunki bankowe, a następnie były wypłacane w gotówce, co miało utrudnić identyfikację uczestników i ustalenie pochodzenia środków.

Skoordynowane zatrzymania w województwie wielkopolskim

Dnia 5 października 2026 roku na terenie województwa wielkopolskiego policjanci przeprowadzili skoordynowane działania, w wyniku których zatrzymano 7 osób powiązanych z tym procederem. Dzięki wcześniejszej analizie funkcjonariusze ustalili nie tylko mechanizm działania grupy i powiązania między jej członkami, ale również dokładne miejsca magazynowania nielegalnych wyrobów. W trakcie przeszukań zabezpieczono 38 306 sztuk produktów, wśród których znajdowały się jednorazowe papierosy elektroniczne oraz dedykowane im płyny. Ich rynkowa wartość została wyceniona na 2 977 545,60 zł.

Milionowe przepływy finansowe i zarzuty prania pieniędzy

Dokładne wyliczenia wykazały, że uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego oraz VAT wyniosły łącznie 4 327 255 zł. Policjanci przeprowadzili również szczegółowe ustalenia finansowe, które pozwoliły ujawnić wielomilionowe przepływy pieniężne związane z dystrybucją nielegalnych towarów. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia zarzutów dotyczących prania pieniędzy, przy czym wartość objętych nimi transakcji przekroczyła 27 milionów złotych. Sprawa pokazuje, że przestępczość związana z wyrobami akcyzowymi wykorzystuje obecnie nowoczesne kanały dystrybucji oraz złożone mechanizmy finansowe.

Tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych

Osoby zatrzymane w tej sprawie usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Wobec części podejrzanych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Skuteczna realizacja była efektem połączenia działań operacyjnych z wnikliwą analizą finansową oraz szczegółowym rozpoznaniem działalności grupy przez wielkopolskich funkcjonariuszy. Całość materiałów w tej sprawie została przygotowana przez policjantów z Poznania.

Źródło: Policja.pl