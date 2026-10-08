Donald Tusk uderza w mowę nienawiści. Rząd reaguje na ataki w szkołach

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-08 21:26

Gabinet Donalda Tuska ogłasza przywrócenie przepisów, które pozwolą blokować hejt w sieci. Stanowi to bezpośrednią odpowiedź na dramatyczne incydenty w placówkach edukacyjnych na Mazowszu. Szef rządu planuje reanimować ustawę odrzuconą na początku 2026 roku przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Ustawa o mowie nienawiści w internecie. Czym dokładnie jest ten projekt?

Wspomniane przepisy, do których ekipa rządząca planuje powrócić, stanowią krajowe wdrożenie europejskiego aktu o usługach cyfrowych, czyli słynnego DSA (Digital Services Act). Podstawowym założeniem tego dokumentu jest wyposażenie organów państwowych w mechanizmy do natychmiastowego zwalczania nielegalnych materiałów w sieci. Obejmuje to nie tylko walkę z internetowym hejtem, ale również usuwanie treści promujących terroryzm, zwalczanie dezinformacji oraz ochronę nieletnich przed szkodliwymi publikacjami.

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Dokument, który na początku 2026 roku otrzymał prezydent Karol Nawrocki, gwarantował określone uprawnienia. Najważniejszy fragment ustawy dawał szefowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) możliwość narzucania wielkim korporacjom cyfrowym, takim jak TikTok, Facebook czy X (wcześniej Twitter), obowiązku kasowania bezprawnych publikacji. Tego rodzaju nakazy miałyby funkcjonować od razu, omijając żmudne procedury na salach rozpraw.

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Szef rządu Donald Tusk podkreśla, że obecna próżnia prawna całkowicie paraliżuje sprawność państwowych służb.

Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki

– argumentował prezes Rady Ministrów podczas spotkania z członkami rządu. Według Donalda Tuska dotychczasowy model działania, który opiera się na zwykłym proszeniu administratorów portali o interwencję, nie przynosi żadnych wymiernych efektów.

Właśnie dlatego gabinet zamierza wskrzesić usunięte fragmenty dokumentu. Prezes Rady Ministrów polecił już Krzysztofowi Gawkowskiemu, pełniącemu funkcję wicepremiera i ministra cyfryzacji, wdrożenie właściwych modyfikacji w trakcie senackich obrad nad świeżym wariantem przepisów.

Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę. W tle spór o wolność słowa

Identyczne rozwiązanie legislacyjne wylądowało na biurku prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze w pierwszych miesiącach 2026 roku. W tamtym czasie przywódca państwa skorzystał z prawa weta. Powód? Jak ocenił wówczas prezes Rady Ministrów, działo się to w imię „źle pojętej wolności słowa w internecie”. Krok podjęty przez głowę państwa wywołał natychmiastowe oburzenie na scenie politycznej, a w opinii rządu skutecznie zablokował państwowym instytucjom możliwość efektywnego zwalczania groźnych publikacji.

Skutki prezydenckiego weta dają o sobie znać do dzisiaj. Resort cyfryzacji zmuszony był stworzyć dwa odrębne dokumenty, żeby w ogóle rozpocząć proces adaptacji europejskiego prawa w naszym kraju. Z początkowego wariantu wycięto najbardziej zapalne regulacje podważane przez Karola Nawrockiego, w tym zapisy pozwalające na błyskawiczne ściąganie postów z sieci. Jeden z tych złagodzonych projektów, skupiający się głównie na sprawach urzędowych, doczekał się już prezydenckiego podpisu, jednak główny trzon przepisów wciąż oczekuje na decyzję sejmowej większości.

Sprzeciw Karola Nawrockiego powstrzymał wdrożenie funkcjonującego w całej Unii Europejskiej aktu o usługach cyfrowych (DSA), a to naraża polski budżet na potężne sankcje nakładane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Czas działa na niekorzyść rządu, a dramatyczne incydenty w placówkach oświatowych uwidoczniły palącą potrzebę dysponowania sprawnymi mechanizmami prewencyjnymi.

Gabinet pod kierownictwem Donalda Tuska za wszelką cenę chce odzyskać zablokowane uprawnienia, nie bacząc na ryzyko ponownego konfliktu z pałacem prezydenckim.

W tym samym czasie rozpoczęto specjalne warsztaty dla grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej, a osoby poszkodowane w wyniku agresji mogą otrzymać darmowe wsparcie pod bezpłatnym numerem Linii Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006.

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