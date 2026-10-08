Donald Tusk uderza w mowę nienawiści. Rząd reaguje na ataki w szkołach

Ustawa o mowie nienawiści w internecie. Czym dokładnie jest ten projekt?

Wspomniane przepisy, do których ekipa rządząca planuje powrócić, stanowią krajowe wdrożenie europejskiego aktu o usługach cyfrowych, czyli słynnego DSA (Digital Services Act). Podstawowym założeniem tego dokumentu jest wyposażenie organów państwowych w mechanizmy do natychmiastowego zwalczania nielegalnych materiałów w sieci. Obejmuje to nie tylko walkę z internetowym hejtem, ale również usuwanie treści promujących terroryzm, zwalczanie dezinformacji oraz ochronę nieletnich przed szkodliwymi publikacjami.

Dokument, który na początku 2026 roku otrzymał prezydent Karol Nawrocki, gwarantował określone uprawnienia. Najważniejszy fragment ustawy dawał szefowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) możliwość narzucania wielkim korporacjom cyfrowym, takim jak TikTok, Facebook czy X (wcześniej Twitter), obowiązku kasowania bezprawnych publikacji. Tego rodzaju nakazy miałyby funkcjonować od razu, omijając żmudne procedury na salach rozpraw.

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Szef rządu Donald Tusk podkreśla, że obecna próżnia prawna całkowicie paraliżuje sprawność państwowych służb.

Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki

– argumentował prezes Rady Ministrów podczas spotkania z członkami rządu. Według Donalda Tuska dotychczasowy model działania, który opiera się na zwykłym proszeniu administratorów portali o interwencję, nie przynosi żadnych wymiernych efektów.

Właśnie dlatego gabinet zamierza wskrzesić usunięte fragmenty dokumentu. Prezes Rady Ministrów polecił już Krzysztofowi Gawkowskiemu, pełniącemu funkcję wicepremiera i ministra cyfryzacji, wdrożenie właściwych modyfikacji w trakcie senackich obrad nad świeżym wariantem przepisów.

Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę. W tle spór o wolność słowa

Identyczne rozwiązanie legislacyjne wylądowało na biurku prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze w pierwszych miesiącach 2026 roku. W tamtym czasie przywódca państwa skorzystał z prawa weta. Powód? Jak ocenił wówczas prezes Rady Ministrów, działo się to w imię „źle pojętej wolności słowa w internecie”. Krok podjęty przez głowę państwa wywołał natychmiastowe oburzenie na scenie politycznej, a w opinii rządu skutecznie zablokował państwowym instytucjom możliwość efektywnego zwalczania groźnych publikacji.

Skutki prezydenckiego weta dają o sobie znać do dzisiaj. Resort cyfryzacji zmuszony był stworzyć dwa odrębne dokumenty, żeby w ogóle rozpocząć proces adaptacji europejskiego prawa w naszym kraju. Z początkowego wariantu wycięto najbardziej zapalne regulacje podważane przez Karola Nawrockiego, w tym zapisy pozwalające na błyskawiczne ściąganie postów z sieci. Jeden z tych złagodzonych projektów, skupiający się głównie na sprawach urzędowych, doczekał się już prezydenckiego podpisu, jednak główny trzon przepisów wciąż oczekuje na decyzję sejmowej większości.

Sprzeciw Karola Nawrockiego powstrzymał wdrożenie funkcjonującego w całej Unii Europejskiej aktu o usługach cyfrowych (DSA), a to naraża polski budżet na potężne sankcje nakładane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Czas działa na niekorzyść rządu, a dramatyczne incydenty w placówkach oświatowych uwidoczniły palącą potrzebę dysponowania sprawnymi mechanizmami prewencyjnymi.

Gabinet pod kierownictwem Donalda Tuska za wszelką cenę chce odzyskać zablokowane uprawnienia, nie bacząc na ryzyko ponownego konfliktu z pałacem prezydenckim.

W tym samym czasie rozpoczęto specjalne warsztaty dla grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej, a osoby poszkodowane w wyniku agresji mogą otrzymać darmowe wsparcie pod bezpłatnym numerem Linii Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006.