Nicola Zalewski zabrał partnerkę w urokliwe miejsce. Włoska celebrytka skradła serce piłkarza

Zarówno Nicola Zalewski, jak i jego włoska ukochana Emily Pallini, coraz chętniej publikują w sieci kadry ze swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu zawodnik Atalanty Bergamo oraz tamtejsza celebrytka udostępnili relację z mediolańskiego pokazu mody. Rudowłosa piękność zaprezentowała się tam w odważnym stroju, który niemal niczego nie ukrywał. Zakochani ubrali się w bardzo podobne, skórzane komplety, co zagwarantowało im niezwykle imponujący wygląd na wspomnianej imprezie.

Tym razem zakochani zdecydowali się na urokliwą randkę, obierając za cel malownicze jezioro Como. To niezwykle atrakcyjna i chętnie odwiedzana przez turystów lokalizacja, która znajduje się całkiem blisko Bergamo. Polsko-włoski duet oddał się wspólnemu rejsowi po wodach akwenu, z zachwytem obserwując otaczające ich wspaniałe górskie krajobrazy.

Skandaliczne początki związku Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini

Relacja Nicoli Zalewskiego z Emily Pallini od początku wzbudzała duże emocje. Pojawiły się zarzuty o wbicie noża w plecy bliskiemu znajomemu, przez co reprezentant Polski doświadczył brutalnej krytyki od sympatyków piłki. Kibice AS Romy nie umieli zaakceptować, że zaczął on spotykać się z byłą dziewczyną swojego kolegi, włoskiego rapera występującego jako "Ludwig". Frustracja fanów doprowadziła do wywieszenia na rzymskim Koloseum specjalnego transparentu.

"Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba".

Złośliwości ze strony sympatyków nie zniszczyły jednak tego młodego uczucia. Nicola Zalewski oraz atrakcyjna Emily Pallini wciąż pielęgnują swój związek i zdążyli już wspólnie zamieszkać.

Emily Pallini to popularna influencerka. Kogo pokochał Nicola Zalewski?

Włoszka to postać ciesząca się w swoim kraju ogromną rozpoznawalnością. Jest cenioną twórczynią internetową, publikującą nagrania poświęcone kwestiom urody, mody i codziennego życia. Jej wirtualne kanały śledzą tłumy – zgromadziła ponad dwa miliony widzów na TikToku oraz prawie milion na Instagramie. Celebrytka brała udział w kampaniach znanych firm, takich jak Yamamay. Od lat plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej znanych gwiazd włoskiej sieci.

Wspólne fotografie Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini

Kadry ze wspólnego wyjazdu reprezentanta Polski oraz włoskiej influencerki można obejrzeć w udostępnionych w internecie materiałach. Zakochani chętnie zapozowali do zdjęć na tle pięknej, górskiej przyrody.