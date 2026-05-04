Matura 2026 język polski 4.05. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Mamy gotowe rozwiązania matury z polskiego! NOWA I STARA FORMUŁA

Matura 2026 wystartowała! 4 maja to pierwszy i dla wielu najważniejszy dzień egzaminów dojrzałości. W poniedziałek, punktualnie o godzinie 9:00, w całej Polsce rozpoczął się maturalny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To oficjalny start maratonu, który potrwa przez najbliższe tygodnie. Uczniowie podchodzący do egzaminu w dwóch formułach – nowej (2023) i starej (2015) – mieli przed sobą 240 minut, aby zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Emocje sięgały zenitu, a tysiące maturzystów zastanawiało się, jakie lektury i tematy pojawią się w arkuszu. Teraz, gdy egzamin dobiegł końca, wszyscy szukają jednego – odpowiedzi i arkuszy maturalnych z języka polskiego, by sprawdzić, jak im poszło.

Matura 2026 polski - ARKUSZE CKE

W tym artykule będziemy na bieżąco publikować wszystkie najważniejsze informacje dotyczące matury 2026 z języka polskiego. Tuż po zakończeniu egzaminu udostępnimy dla Was arkusze CKE zarówno w formule 2023, jak i 2015. To doskonała okazja, aby na spokojnie przeanalizować wszystkie zadania i przypomnieć sobie swoje odpowiedzi.

Matura 2026 polski - gotowe ODPOWIEDZI

Nasi eksperci z Polski Gryzie przygotują dla Was sugerowane odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych. Pamiętajcie jednak, że są to rozwiązania proponowane, a nie oficjalny klucz. Na oficjalne odpowiedzi CKE trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Mimo to, nasze opracowanie pozwoli Wam oszacować swój wynik i sprawdzić, czy udało Wam się przekroczyć próg zdawalności. Odświeżajcie stronę, aby niczego nie przegapić!

Matura 2026 polski - TEMATY wypracowań. Co było na egzaminie?

Tradycji stało się zadość! Podobnie jak w ubiegłych latach, już kilkanaście minut po godzinie 9:00 w internecie zaczęły krążyć pierwsze przecieki. Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza CKE, które zdradziły tegoroczne tematy wypracowań. Wywołało to natychmiastową falę komentarzy i spekulacji wśród uczniów i nauczycieli.

Z udostępnionych materiałów wynika, że maturzyści w 2026 roku musieli zmierzyć się z dwoma tematami do wyboru. Oto one:

Temat 1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.

Temat 2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

Pierwszy temat wymagał od zdających analizy roli pracy w życiu bohaterów literackich i jej wpływu na ich losy oraz otoczenie. Drugi z kolei skupiał się na zagadnieniu tożsamości, samooceny i presji społecznej, co również jest częstym motywem w literaturze. Wybór jednego z tych tematów był kluczową decyzją, która mogła zaważyć na ostatecznym wyniku z całego egzaminu.