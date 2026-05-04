Mariusz Max Kolonko pokazał nagranie sprzed lat. Pogodynka bez stanika, a on w rzece z wielką rurą

Od korespondenta do samozwańczego prezydenta

Mariusz Max Kolonko zdobył ogólnopolską rozpoznawalność jako korespondent Telewizji Polskiej w USA, dla której pracował w latach 1992-2005. Jego relacje zza oceanu regularnie trafiały do „Wiadomości” czy „Panoramy”. Obecnie głównym kanałem komunikacji dziennikarza jest jego profil w serwisie YouTube. Kolonko ma za sobą również epizod polityczny, gdy próbował powołać do życia komitet wyborczy „Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko” przed wyborami do parlamentu w 2019 roku. Chciał wystartować także w wyścigu o fotel prezydenta Polski w 2020 roku. Warto zauważyć, że na Facebooku jego profil funkcjonuje z dopiskiem sugerującym prezydencki tytuł.

Marzena Słupkowska jako „Madonna” z Polski u boku Kolonki

Na przełomie wieków, w 2001 roku, dziennikarz zrealizował dla państwowego nadawcy cykl „Odkrywanie Ameryki”. W jednej z części tego formatu udział wzięła Marzena Słupkowska, późniejsza wieloletnia prezenterka prognozy pogody w TVP. Mariusz Max Kolonko postanowił przypomnieć tamten materiał, w którym oboje wyruszają na poszukiwanie cennego kruszcu.

„Teraz – Moje poszukiwania złota w górach Sierra Nevada! Mój serial "Odkrywanie Ameryki" z Maxem Kolonko w roli głównej z Marzeną "Madonną" Słupkowską z Polski”

Gorące kadry z poszukiwań złota w USA

Archiwalny materiał obfituje w odważne ujęcia. Widzimy młodą Marzenę Słupkowską pozbywającą się stanika, by następnie paradować w białej, lekko prześwitującej koszulce. Sam gospodarz programu imponuje z kolei sportową sylwetką, zanurzony w wodzie z rurą używaną do wypłukiwania kruszcu. Całość wieńczą ujęcia amerykańskich dziewczyn w kowbojskich kapeluszach, promujących produkty oferowane przez dziennikarza.