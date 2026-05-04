Poruszający widok grobu Łukasza Litewki. Dominika Chorosińska pokazała zdjęcie z cmentarza

Tłumy polityków na pogrzebie Łukasza Litewki w Sosnowcu

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zorganizowano w Sosnowcu. W świątyni zgromadzili się nie tylko najbliżsi, przyjaciele i znajomi 36-latka, ale również liczne grono przedstawicieli świata polityki. Wśród obecnych znaleźli się m.in. prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą, która uczciła pamięć zmarłego, zakładając podarowaną przez niego apaszkę. W ostatnim pożegnaniu wzięli też udział premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Katarzyna Kotula oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski. Hołd koledze z ław poselskich oddali ponadto Anna Maria Żukowska, Mariusz Błaszczak, Grzegorz Płaczek i Paulina Matysiak.

Podczas nabożeństwa wygłoszono wiele doniosłych i wzruszających przemówień. Głowa państwa wręczyła bliskim zmarłego posła przyznany mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Symboliczne miejsce pochówku. Obok grobu społecznika i Edwarda Gierka

Trumnę z ciałem Łukasza Litewki złożono na cmentarzu w Sosnowcu. Mogiła znajduje się w nowej części nekropolii, w pobliżu jednej z głównych alei. To miejsce o wyjątkowym znaczeniu, gdyż w sąsiedztwie spoczywa Aleksander Widera – zasłużony lekarz i społecznik przełomu XIX i XX wieku. To właśnie on, pomagając najbiedniejszym mieszkańcom, stał się pierwowzorem doktora Tomasza Judyma z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Na tym samym cmentarzu znajduje się również grób Edwarda Gierka.

Dominika Chorosińska pokazała grób Łukasza Litewki

W miniony weekend posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska, udostępniła na swoim profilu na Facebooku zdjęcie przedstawiające obecny wygląd mogiły Łukasza Litewki.

„Miejsce pochówku posła Łukasza Litewki. Spoczywaj w pokoju” - napisała w swoim poście.

Opublikowana fotografia chwyta za serce – sam grób jest całkowicie niewidoczny, przykryty ogromną ilością wieńców, kwiatów i setkami zniczy. Ten widok jednoznacznie dowodzi, jak wielu ludzi wciąż pamięta o zmarłym pośle. Nikogo to jednak nie zaskakuje, biorąc pod uwagę fakt, że polityk cieszył się ogromnym szacunkiem społecznym ze względu na swoje zaangażowanie w pomoc ludziom i zwierzętom.

2026_04_29_ExB_VOD_2 Dukaczewski