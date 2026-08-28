Zakopiański USC odmawia transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Sprawa w toku

Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem odmówił wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego poza granicami kraju.

Rozpoczęła się już procedura odwoławcza.

Począwszy od 23 sierpnia, urzędy mogą korzystać z nowych wzorów dokumentów, które pozwalają na rejestrację takich związków w Polsce.

W ciągu ostatnich tygodni USC w Krakowie otrzymał 25 wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych.

Władze Zakopanego powołują się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wprowadzane przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Jak tłumaczy burmistrz Łukasz Filipowicz, obowiązujący stan prawny jest niejasny i urząd woli unikać ryzyka naruszenia przepisów.

Od 23 sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego mają do dyspozycji nowe wzory dokumentów. Pozwalają one na oficjalne zarejestrowanie małżeństw osób tej samej płci, które zostały zawarte za granicą. Należy jednak zauważyć, że podejście poszczególnych samorządów do tych regulacji bywa bardzo zróżnicowane.

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Zakopanem wpłynął niedawno pierwszy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa, złożony przez parę mężczyzn. Urzędnicy wydali jednak decyzję odmowną. Z informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że wnioskodawcy złożyli odwołanie i sprawa jest obecnie rozpatrywana w ramach odpowiedniej procedury.

Burmistrz Zakopanego tłumaczy decyzję dotyczącą małżeństwa jednopłciowego

Łukasz Filipowicz, pełniący funkcję burmistrza Zakopanego, wyjaśnia, że głównym powodem odmowy jest skomplikowana i niejednoznaczna sytuacja prawna. Zwraca on uwagę na istniejące sprzeczności pomiędzy decyzjami obecnego rządu a stanowiskiem, jakie zajmuje Trybunał Konstytucyjny.

– Stan prawny w Polsce jest niejednolity, bo z jednej strony mamy wytyczne rządu, a z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W opinii naszych prawników transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z polskim prawem i nie zamierzamy narażać się na konsekwencje jego łamania –

Włodarz miasta wyraźnie zaznaczył, że decyzja urzędu absolutnie nie jest podyktowana jakimikolwiek uprzedzeniami w stosunku do mniejszości seksualnych.

– Uważam, że ten zamęt prawny robi społeczności LGBT więcej krzywdy, niż jej pomaga

Burmistrz Filipowicz dodał również, że lokalne władze na Podhalu przywiązują ogromną wagę do kultywowania tradycyjnego modelu rodziny, co bezpośrednio odzwierciedla poglądy i oczekiwania przeważającej części społeczności zamieszkującej ten region.

W Krakowie złożono już 25 wniosków o transkrypcję małżeństw

Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja w stolicy Małopolski. W ciągu ostatnich kilku tygodni krakowski Urząd Stanu Cywilnego przyjął aż 25 wniosków o dokonanie transkrypcji zagranicznych aktów ślubu zawartych przez pary jednopłciowe.

Przedstawiciele urzędu w Krakowie zapewniają, że są w pełni gotowi do rozpatrywania tego typu spraw. Procedury mają być realizowane z wykorzystaniem nowych, obowiązujących wzorów dokumentów.

Spór wokół decyzji wydanej przez zakopiański Urząd Stanu Cywilnego może okazać się niezwykle istotnym precedensem. Wiele wskazuje na to, że będzie to pierwszy poważny sprawdzian tego, w jaki sposób polskie prawo będzie radzić sobie z podobnymi dylematami w przyszłości.

Poniżej galeria zdjęć: Znane polskie małżeństwa jednopłciowe

OPOWIEŚCI Z CRYPTY NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ