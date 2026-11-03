Koalicja z Donaldem Tuskiem straci władzę po wyborach w 2027 roku? Polacy ocenili szanse rządu

• Uczestnicy badania zrealizowanego na zlecenie „Super Expressu” ocenili szanse obecnego obozu rządzącego na utrzymanie władzy po wyborach w 2027 roku.

• Największa grupa ankietowanych nie wierzy w kolejny sukces wyborczy koalicji kierowanej przez premiera Donalda Tuska.

• Politolog dr Sergiusz Trzeciak wskazuje przyczyny złych notowań rządu, ale zaznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie przyszłorocznych wyborów pozostaje kwestią otwartą.

Sondaż Pollster. Czy koalicja Donalda Tuska utrzyma władzę po wyborach?

Obecny gabinet boryka się z licznymi problemami i notuje kolejne potknięcia. Sytuację utrudnia brak porozumienia z 43-letnim prezydentem Karolem Nawrockim, który blokuje szereg projektów wychodzących z rządu oraz parlamentu.

W rezultacie aż 47 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster jest zdania, że obecna koalicja pożegna się z władzą. Z kolei 30 proc. respondentów wierzy w utrzymanie rządów przez obecną większość, natomiast 23 proc. ankietowanych nie potrafi dziś wskazać, jakim wynikiem zakończą się wybory parlamentarne.

Sonda Czy Twoim zdaniem obecna koalicja utrzyma władzę po wyborach w 2027 roku? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Dr Sergiusz Trzeciak ocenia szanse koalicji rządowej

„Przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę – zwłaszcza obie Konfederacje. Wokół rządu widać wiele słabych punktów: trudną sytuację gospodarczą, problemy z dopięciem budżetu, kwestie systemu ochrony zdrowia, problemy wizerunkowe oraz konflikty i napięcia wewnątrz koalicji. Do tego dochodzi krytyka koalicji rządowej obecna w mediach społecznościowych (częstsza niż krytyka opozycji), a na wszystko nakłada się efekt naturalnego zużycia władzy” – analizuje dla „Super Expressu” ekspert do spraw marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. „Wyborcy koalicji są też niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform — to rozczarowuje elektorat centrowy. Kluczowe znaczenie dla oceny szans koalicji na reelekcję, mają też bieżące problemy gospodarcze: rosnące koszty życia i ceny energii. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze zmienić, więc nic nie jest przesądzone” – uzupełnia specjalista, będący autorem publikacji „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

Sondaż został zrealizowany w dniach 26-27 października na reprezentatywnej grupie 1029 dorosłych Polaków.