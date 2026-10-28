Donald Tusk reaguje na katastrofę kolejową. Premier zamieścił wpis po angielsku

Dramatyczna katastrofa kolejowa w rejonie miejscowości Urda w prowincji Toledo wstrząsnęła całą Europą i doprowadziła do śmierci wielu ludzi. Z potężną siłą uderzyły w siebie dwa pociągi pasażerskie, w tym jeden skład dużych prędkości, co doprowadziło do całkowitych zniszczeń na torowisku. Podczas gdy miejscowi ratownicy prowadzą heroiczną walkę o uratowanie życia rannych pasażerów, ostateczny bilans poszkodowanych wciąż pozostaje niejasny.

Wstrząsające informacje napływające z Półwyspu Iberyjskiego spotkały się z natychmiastową odpowiedzią premiera Donalda Tuska, który przekazał wyrazy współczucia bliskim zmarłych w imieniu całego społeczeństwa. Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że Polacy solidaryzują się z Hiszpanami w obliczu niewyobrażalnego dramatu, który okrył żałobą liczne rodziny. Szef polskiego rządu zamieścił na platformie X wpis w języku angielskim.

Truly devastating news from Spain today. I extend my deepest condolences to the families who have lost their loved ones and wish for a swift recovery of those injured. All Poles are with the Spanish people in this terrible time.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 28, 2026

Dziś napłynęły z Hiszpanii doprawdy druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim"

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Zderzenie pociągów pod Toledo

Ten tragiczny wypadek wydarzył się w środowy poranek niedaleko stacji Urda, na terenie malowniczej, lecz pogrążonej obecnie w żałobie prowincji Toledo w centralnej Hiszpanii. Doszło tam do kolizji dwóch składów pasażerskich, a fakt, że jeden z nich był pociągiem dużych prędkości, znacznie spotęgował siłę zderzenia oraz rozmiar zniszczeń. Przerażające widoki z miejsca katastrofy dobitnie pokazują ogromną skalę tego uderzenia. Fotografie publikowane przez światowe media ukazują przynajmniej dwa mocno rozbite wagony, które po zderzeniu stoczyły się z nasypu kolejowego. Skala dewastacji jest całkowita, natomiast przybyli na ratunek uczestnicy akcji określają zastany tam widok jako „apokaliptyczny”. Służby całkowicie zabezpieczyły już teren wokół torowiska, gdzie setki strażaków, medyków oraz funkcjonariuszy sił porządkowych nieustannie próbują dotrzeć do każdego rannego i wydobyć kolejne ofiary, które mogły zostać uwięzione w zniszczonych wrakach.