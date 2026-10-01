Cobra odchodzi na emeryturę. Czarzasty złożył podpis i nawiązał do szczekania posłanki PiS

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-01 10:31

Cobra, ceniona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po ośmiu latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Decyzję tę zatwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przy tej okazji wbił szpilę posłance PiS, Dominice Chorosińskiej, zauważając, że Cobra w przeciwieństwie do niej, nigdy w parlamencie nie szczekała.

Włodzimierz Czarzasty, a na miniaturze obok Dominika Chorosińska. O pożegnaniu psa Cobry w Sejmie przeczytasz na Eska.
Autor: Artur Hojny / Super Express; Art Service / Super Express

We wrześniu Dominika Chorosińska z Prawa i Sprawiedliwości wywołała niemałe poruszenie swoim zachowaniem w Sejmie. W trakcie przemówienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka niespodziewanie zaczęła wydawać dźwięki przypominające szczekanie. Ten incydent został nawet zapisany w oficjalnym stenogramie z posiedzenia. Była minister kultury odniosła się do sytuacji na platformie X, twierdząc, że Donald Tusk i szef MON rozumieją tylko „szczekanie psów z Kłodzka”.

Do tego incydentu nawiązał Włodzimierz Czarzasty podczas uroczystego pożegnania Cobry. Ta psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej przez lata zabezpieczała obiekty parlamentarne, zajmując się między innymi wykrywaniem materiałów wybuchowych. Kancelaria Sejmu udostępniła w sieci krótki filmik. Na nagraniu widzimy wicemarszałka przeglądającego dokument. Następnie z powagą odczytuje: „Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie”.

Galeria poniżej: Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie

Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie
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Dopiero po chwili obiektyw kamery kieruje się na psa, ujawniając prawdziwego adresata słów marszałka. Kancelaria Sejmu oficjalnie podziękowała czworonogowi za jej wieloletnią pracę. W komunikacie życzono zasłużonej funkcjonariuszce spokojnego odpoczynku na psiej emeryturze.

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