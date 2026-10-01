Cobra odchodzi na emeryturę. Czarzasty złożył podpis i nawiązał do szczekania posłanki PiS

We wrześniu Dominika Chorosińska z Prawa i Sprawiedliwości wywołała niemałe poruszenie swoim zachowaniem w Sejmie. W trakcie przemówienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka niespodziewanie zaczęła wydawać dźwięki przypominające szczekanie. Ten incydent został nawet zapisany w oficjalnym stenogramie z posiedzenia. Była minister kultury odniosła się do sytuacji na platformie X, twierdząc, że Donald Tusk i szef MON rozumieją tylko „szczekanie psów z Kłodzka”.

Do tego incydentu nawiązał Włodzimierz Czarzasty podczas uroczystego pożegnania Cobry. Ta psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej przez lata zabezpieczała obiekty parlamentarne, zajmując się między innymi wykrywaniem materiałów wybuchowych. Kancelaria Sejmu udostępniła w sieci krótki filmik. Na nagraniu widzimy wicemarszałka przeglądającego dokument. Następnie z powagą odczytuje: „Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie”.

Galeria poniżej: Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie

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Dopiero po chwili obiektyw kamery kieruje się na psa, ujawniając prawdziwego adresata słów marszałka. Kancelaria Sejmu oficjalnie podziękowała czworonogowi za jej wieloletnią pracę. W komunikacie życzono zasłużonej funkcjonariuszce spokojnego odpoczynku na psiej emeryturze.

Sonda Czy takie zachowanie przystoi w Sejmie posłowie/posłance? Nie mam z nim żadnego problemu Nie, ale też nie ma co dramatyzować Tak, mocno to żenujące Jest mi to zupełnie obojętne

LIBICKI: PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ DO DYMISJI, CZARZASTY DO PRL! “Sr**em w polu!”