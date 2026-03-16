Donald Tusk ostrzega przed polexitem. Jest odpowiedź europosłanki Anny Bryłki z Konfederacji

Premier bije na alarm. Wskazuje środowiska dążące do polexitu

Donald Tusk stanowczo wypowiedział się na temat niebezpieczeństw, przed którymi stoi obecnie nasz kraj. Szef rządu w swoim oświadczeniu odniósł się do prawdopodobieństwa wyjścia Polski z Unii Europejskiej, wskazując jednocześnie na działania m.in. Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Węgier.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać - wskazał premier Tusk.

Słowa szefa rządu opublikowane w serwisie X mają bezpośredni związek z decyzjami podejmowanymi przez prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa poinformowała w swoim orędziu o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Kwestia tego unijnego mechanizmu oraz decyzja prezydenta stały się głównym tematem debaty publicznej w Polsce w ostatnich dniach.

Anna Bryłka reaguje na wpis Donalda Tuska

Temat ten został poruszony również przez polityków goszczących w niedzielnym (15 marca) wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. W dyskusji wzięła udział Anna Bryłka, reprezentująca Konfederację w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowana skomentowała ostrzeżenia premiera dotyczące rzekomego polexitu.

Chciałabym zapytać pana premiera, czy ten polexit jest teraz z nim w pokoju? (...) Polacy mają prawo być krytyczni wobec Unii Europejskiej - przyznała.

Gospodarz programu szybko odniósł się do tych słów, przywołując dokument z 2019 roku autorstwa Konfederacji, noszący tytuł "Polexit - bezpieczne wyjście awaryjne". Anna Bryłka potwierdziła, że jest to materiał jej formacji.

(...) analizuje przyszłość Polski w Europie w kontekście różnych scenariuszy. Uwzględnia m.in. ewentualną decyzję o opuszczeniu Wspólnoty w referendum, ale opisuje też skutki dezintegracji Unii czy powstania Europy wielu prędkości - ocenił polityczka Konfederacji.