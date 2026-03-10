Sikorski apeluje do Nawrockiego. Chodzi o kluczową decyzję

Na wtorek 10 marca zaplanowano oficjalne spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.

Najważniejszym tematem rozmów przywódców będą założenia programów SAFE.

Wcześniej stanowczy apel do głowy państwa wystosował Radosław Sikorski.

Polityk posłużył się podczas przemowy wyjątkowo podniosłą retoryką.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk omawiają warianty programu SAFE

Głowa państwa położyła na stole własną wizję systemu obronnego, prezentując premierowi projekt „polski SAFE 0 proc.”. Czy to rozwiązanie zdoła skutecznie zastąpić unijną inicjatywę i na dobre wspomoże polską armię? Te trudne kwestie staną się osią wtorkowych dyskusji, w których udział wezmą także prezes NBP Adam Glapiński oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Równolegle swoje kategoryczne stanowisko w tej sprawie wyraził Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych domaga się od Nawrockiego błyskawicznego zatwierdzenia unijnych przepisów, powołując się na skomplikowane uwarunkowania geopolityczne i ogromną potrzebę dofinansowania wojska.

Wicepremier Radosław Sikorski ostrzega przed Rosją. Mocne słowa w radiu TOK FM

Wicepremier Radosław Sikorski wezwał głowę państwa do złożenia podpisu pod dokumentami podczas audycji w radiu TOK FM. Minister spraw zagranicznych twardo argumentował, że dzisiejsza sytuacja na arenie międzynarodowej jest wręcz ekstremalnie napięta, z kolei Władimir Putin urzęduje niebezpiecznie blisko naszych państwowych granic.

- Prosimy pana prezydenta, żeby jak najszybciej podpisał tę ustawę, bo rzeczywiście terminy i sytuacja są napięte. Putin jest u granic. Trzeba do końca maja podpisać kontrakty i do 2030 r. wzmocnić przemysł i kupić sprzęt. Tak to jest bardzo pilne

Szef dyplomacji ostrzegał słuchaczy na antenie, że całkowity brak politycznej zgody zablokuje państwu niezbędne finansowanie. Według wicepremiera wetowanie nowej ustawy drastycznie ograniczy pieniądze na kluczową infrastrukturę drogową, codzienną mobilność naszej armii, a także funkcjonowanie i operacje terenowe Straży Granicznej.