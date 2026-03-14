Donald Tusk na zakupach z żoną. Szef rządu odpoczywa po politycznej burzy wokół programu SAFE

Spokojny weekend szefa rządu

Po wyczerpującej serii sejmowych batalii dotyczących finansowania programu SAFE, Donald Tusk zdecydował się na krótki reset od polityki .

. Obiektywy aparatów uchwyciły szefa rządu oraz jego małżonkę, Małgorzatę Tusk, podczas luźnego spaceru i załatwiania codziennych sprawunków.

Fotografie pokazują prywatne oblicze polityka, który ładuje baterie tuż przed poniedziałkowym powrotem do parlamentarnej rzeczywistości.

Ostatnie dni upłynęły szefowi rządu pod znakiem ogromnego napięcia. Osią sporu na najwyższych szczeblach władzy stał się rządowy projekt SAFE, który zakłada nowe ramy finansowania obronności i bezpieczeństwa państwa. Atmosferę dodatkowo podgrzała decyzja Karola Nawrockiego który zawetował powiązaną z programem ustawę. W obliczu tak poważnych zawirowań na scenie politycznej, prezes Rady Ministrów wyraźnie uznał, że najlepszym sposobem na odzyskanie równowagi będzie weekend spędzony w rodzinnym gronie.

Donald Tusk i Małgorzata Tusk na zdjęciach z zakupów

Dzięki pracy naszego fotoreportera możemy zobaczyć, jak szef rządu prezentuje się w wydaniu całkowicie nieoficjalnym. Donald Tusk postawił na jednolity, czarny ubiór – miał na sobie sportową kurtkę, ciemne buty oraz wciśniętą na głowę czapkę z daszkiem. Krok w krok podążała za nim jego żona, Małgorzata Tusk. Małżeństwo podjechało na miejsce autem, z którego polityk po chwili sprawnie wyciągnął obszerną torbę sportową oraz wypchaną siatkę z zapasami. Następnie para niespiesznym krokiem ruszyła wzdłuż chodnika, prezentując obrazek, który mocno kontrastuje z agresywną retoryką sejmowych korytarzy i napiętymi konferencjami prasowymi.

Weto prezydenta do programu SAFE wymusiło przerwę

Tymczasem w warszawskich kuluarach temat programu SAFE nie schodzi z ust komentatorów i publicystów. Zamieszanie wokół budżetu na bezpieczeństwo państwa oraz stanowcze weto prezydenta całkowicie zdominowały bieżącą agendę polityczną stolicy. Koalicja rządząca gorączkowo analizuje możliwe scenariusze i szuka wyjścia z legislacyjnego klinczu, a wiele wskazuje na to, że sporne przepisy niebawem ponownie trafią pod obrady parlamentu. Krótka, weekendowa ucieczka od blasku fleszy stanowiła dla prezesa Rady Ministrów niezbędną chwilę wytchnienia, zanim machina politycznych negocjacji i starć ruszy z nową siłą na początku tygodnia.

Premier Donald Tusk spędza czas z rodziną

Uchwycone kadry udowadniają, że poza światem wielkiej polityki i wystąpieniami za sejmową mównicą, szef rządu prowadzi zwyczajne życie. Standardowe sprawunki, krótka przechadzka i spokojne momenty u boku małżonki to widok rzadki dla opinii publicznej. Ta sielanka nie potrwa jednak długo, ponieważ już w poniedziałek rano premier będzie zmuszony powrócić do twardych negocjacji oraz gaszenia pożarów, które w ubiegłym tygodniu tak mocno rozpaliły emocje na polskiej scenie politycznej.

