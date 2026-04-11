Donald Trump jednoznacznie wsparł Viktora Orbana przed niedzielnym głosowaniem, zapowiadając amerykańską pomoc finansową.

Z badań opinii publicznej wynika, że opozycja pod wodzą Petera Magyara ma ogromne szanse na obalenie dotychczasowej władzy.

Obywatele zdecydują o dalszym losie państwa – na szali leży wybór między kursem na wschód a prozachodnimi wartościami.

Czy zaangażowanie Waszyngtonu i napięta sytuacja międzynarodowa odegrają decydującą rolę przy urnach?

Według informacji przekazanych przez PAP, były gospodarz Białego Domu złożył jasną obietnicę użycia amerykańskich wpływów, by wspomóc sojusznika z Europy.

„Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier” – napisał na platformie Truth Social. Dodał, że Ameryka „z entuzjazmem zainwestuje w przyszły dobrobyt”, jeśli Viktor Orban i naród węgierski będą tego potrzebować.

Wybory na Węgrzech mogą obalić Viktora Orbana

Komunikat Trumpa pojawia się w niezwykle gorącym czasie. W niedzielę obywatele ruszą do urn, by wyłonić nowych posłów. Stawką jest polityczna przyszłość premiera. Viktor Orban dzierży stery władzy nieustannie od 2010 r., jednak obecnie jego dominacja wcale nie jest już tak bezdyskusyjna.

Najnowsze badania pokazują, że formacja TISZA, której lideruje Peter Magyar, ma szanse nie tylko na triumf, ale na większość konstytucyjną. Z wyliczeń pracowni Median wynika, że partia może zgarnąć od 138 do 143 miejsc w parlamencie liczącym 199 foteli. Tymczasem koalicja Fidesz może spaść do poziomu od 49 do 55 mandatów.

To zwiastuje jedno: realne prawdopodobieństwo zakończenia rządów premiera, trwających nieprzerwanie od szesnastu lat.

Peter Magyar rzuca wyzwanie Orbanowi. Jaka będzie przyszłość Węgier?

Głosowanie to nie sprowadza się wyłącznie do podziału stołków, ale zdefiniuje polityczną ścieżkę państwa. Dotychczasowy premier forsuje wizję nieliberalnego państwa, kładąc nacisk na niezależność narodową oraz utrzymywanie chłodnych relacji ze strukturami unijnymi.

Zupełnie inną drogę proponuje Peter Magyar, który w przeszłości należał do Fideszu, a obecnie dowodzi ruchem TISZA. Obiecuje on błyskawiczny powrót do sojuszy z państwami zachodnimi. Polityk gwarantuje odblokowanie zamrożonych miliardów z Brukseli, zacieśnienie więzi z Unią i NATO oraz bezwzględne rozliczanie afer korupcyjnych.

Lider opozycji traktuje ten plebiscyt w kategoriach absolutnie fundamentalnych. W jego opinii społeczeństwo stoi przed kluczowym dylematem, decydując, czy chce wybrać opcję określaną jako:

„wschodniej autokracji, czy zachodniej demokracji”.

Donald Trump włącza się w kampanię przed wyborami na Węgrzech

Deklaracja złożona przez amerykańskiego polityka wcale nie jest wyjątkiem. To kolejny incydent, w którym czołowi przedstawiciele zza oceanu stają murem za dotychczasowym przywódcą. W minionych dniach polityk wielokrotnie kierował apele do wyborców, by ci ponownie zaufali swojemu premierowi.

Co więcej, do Budapesztu osobiście pofatygował się amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który podczas oficjalnych wystąpień gorąco zachęcał do wrzucania kart na korzyść obecnego rządu. Sam Trump posunął się nawet do wygłoszenia telefonicznego przemówienia podczas jednego ze zgromadzeń sympatyków partii rządzącej.

Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, w której elity ze Stanów Zjednoczonych tak mocno i bezpośrednio ingerują w wewnętrzny proces demokratyczny suwerennego państwa w Europie.

Sondaże na Węgrzech a partia Mi Hazank. Kto zdobędzie mandaty?

Mimo że lwia część ankiet prognozuje triumf sił antyrządowych, ostateczny werdykt wcale nie jest przypieczętowany. Węgierska ordynacja wyborcza daje potężne fory największym graczom. Znaczna pula miejsc w parlamencie jest przydzielana w okręgach jednomandatowych, gdzie fotel poselski trafia do polityka z najwyższym poparciem w regionie.

Ponadto na politycznej szachownicy może wyrosnąć dodatkowy gracz – radykalnie prawicowa formacja Mi Hazank. Zgodnie z najnowszymi analizami ekspertów wyborczych, ugrupowanie to ma bardzo realne szanse na wprowadzenie do zgromadzenia narodowego kilku własnych przedstawicieli.

Wojna w Ukrainie dzieli węgierską scenę polityczną

Ostatnie tygodnie politycznej batalii zdominowały kwestie związane z globalnym bezpieczeństwem. Urzędujący szef rządu nieustannie przypomina o potrzebie trzymania się z dala od konfliktu zbrojnego toczącego się za wschodnią granicą, strasząc obywateli wizją bezpośredniego zaangażowania.

Jego konkurenci stanowczo odbijają tę retoryczną piłeczkę, wytykając mu zbyt zażyłe i ciepłe kontakty z decydentami na Kremlu oraz całkowity brak stanowczego opowiedzenia się po stronie europejskich sojuszników.

Atmosferę dodatkowo podgrzewają insynuacje obozu rządzącego o rzekomych ukraińskich próbach manipulowania wynikiem niedzielnego głosowania. Opozycji z kolei obrywa się za rzekome wysługiwanie się urzędnikom z Brukseli.

Wybory parlamentarne w niedzielę. O której poznamy wyniki?

Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę punktualnie o 6:00 rano, a możliwość oddania głosu zakończy się o 19:00. Pierwszych, wstępnych rozstrzygnięć można spodziewać się już w okolicach godziny 20:00. Wtedy okaże się, jak ukształtuje się parlament i w jakim kierunku podąży państwo w nadchodzących latach.

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie tego głosowania wykracza daleko poza lokalne podwórko. Bezpośrednia interwencja Donalda Trumpa i gigantyczne emocje towarzyszące walce sprawiają, że uwaga niemal całej Europy skupiona jest w tym momencie wyłącznie na Budapeszcie.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber