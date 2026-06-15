Japońscy kibice znów zachwycili świat. Zrobili to po zaciętym meczu z Holandią

Po tym, jak sędzia zakończył spotkanie na obiekcie AT&T Stadium w Dallas, tłumy sympatyków z Azji wcale nie opuściły pospiesznie trybun. Przez kilkanaście minut dokładnie sprzątali zajmowane przez siebie miejsca, a wszelkie śmieci pakowali do sporych worków, w które wyposażyli się jeszcze przed wejściem na stadionowy sektor.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Taka postawa od długiego czasu imponuje międzynarodowej opinii publicznej, stając się nieodłącznym znakiem rozpoznawczym sympatyków z Azji na wielkich turniejach. Fani zawsze pilnują nieskazitelnej czystości na swoich krzesełkach bez względu na rezultat rywalizacji na boisku, wyrażając w ten sposób głębokie uznanie dla twórców widowiska i reszty zgromadzonej wokół widowni.

They folded the towels & everything 🙌After a draw with the Netherlands, Japan’s national team once again drew attention for what happened after the final whistle. The squad left their locker room spotless, continuing a World Cup trend that has seen Japanese players and fans… pic.twitter.com/FRyu7Gcmj4— Complex (@Complex) June 15, 2026

Zwyczaj japońskich kibiców zyskał rozgłos w Rosji

Ogólnoświatowe media zwróciły ogromną uwagę na tę niezwykłą tradycję przy okazji globalnego czempionatu rozgrywanego w 2018 roku na rosyjskich boiskach. Azjatyccy kibice skrupulatnie zbierali wówczas śmieci z trybun nawet po niezwykle gorzkim odpadnięciu z turnieju w starciu z reprezentacją Belgii na etapie 1/8 finału. Chociaż piłkarze z Azji roztrwonili dwubramkową przewagę, ich sympatycy kompletnie odcięli się od sportowego dramatu i zajęli się porządkowaniem zajmowanych sektorów.

Doskonałymi manierami w tamtym okresie błysnęli zresztą również sami zawodnicy reprezentujący ten kraj. Po ostatnim gwizdku sędziego azjatyccy gracze doprowadzili swoją szatnię do perfekcyjnej czystości, a na dodatek zostawili organizatorom rosyjskiego turnieju specjalny, napisany własnoręcznie list z wyrazami ogromnej wdzięczności.

Wyjątkowy zwyczaj podtrzymano również w trakcie kolejnego globalnego czempionatu, który odbył się w 2022 roku na katarskich obiektach. Reprezentacja z Azji zaimponowała tam genialnymi wynikami sportowymi, sensacyjnie ogrywając Hiszpanów oraz Niemców i wygrywając zmagania w grupie, a kibice zachwycali świat swoimi wspaniałymi manierami poza piłkarską murawą.

Kultura Japończyków błyszczała w Katarze i na co dzień

W Kraju Kwitnącej Wiśni szacunek do wspólnej przestrzeni stanowi fundamentalną część codziennego funkcjonowania i procesu wychowawczego. Uczniowie już na etapie wczesnej edukacji mają obowiązek dbania o czystość korytarzy i szkolnych sal, przez co przenoszenie tych nawyków na sportowe areny przychodzi im bez najmniejszego problemu. Regularnie po każdym prestiżowym czempionacie do sieci trafiają fotografie fanów sprzątających sektory, które stają się powszechnie podziwianym symbolem klasy i sportowego fair play.