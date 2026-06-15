Niepokojące zjawisko w Płocku. Co się dzieje z rybami w Wiśle? Jest interpelacja

Mieszkańcy Płocka są zaniepokojeni widokiem martwych ryb pływających w Wiśle i przy brzegach rzeki.

Posłanka domaga się od resortu klimatu informacji, czy zbadano już przyczyny tego zjawiska i jaka jest jakość wody.

Interpelacja porusza również kwestię procedur reagowania na katastrofy ekologiczne na polskich rzekach.

Mieszkańcy i wędkarze alarmują w sprawie martwych ryb w Wiśle

Do biura poselskiego posłanki Wioletty Marii Kulpy trafiły liczne sygnały od mieszkańców Płocka oraz wędkarzy zaniepokojonych masowym śnięciem ryb w Wiśle. Jak wskazuje parlamentarzystka, w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy dokumentujące skalę problemu, co wywołało duży niepokój społeczny.

W swojej interpelacji posłanka podkreśla, że sytuacja budzi obawy, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych katastrof ekologicznych na polskich rzekach. Zaznacza, że każdy taki przypadek powinien być natychmiast wyjaśniany przez odpowiednie służby, a obywatele muszą otrzymywać rzetelne informacje o zagrożeniu.

Posłanka pyta ministerstwo o podjęte działania i wyniki badań

W związku z doniesieniami, Wioletta Maria Kulpa skierowała do ministra klimatu i środowiska serię pytań. Chce dowiedzieć się, czy resort posiada informacje o śnięciu ryb w Płocku i czy sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom ochrony środowiska.

Kluczowe pytania dotyczą konkretnych działań: czy przeprowadzono badania jakości wody oraz analizy laboratoryjne martwych ryb. Posłanka dopytuje również, czy w wodzie stwierdzono obecność niebezpiecznych substancji lub przekroczenie dopuszczalnych norm.

To katastrofa ekologiczna, czy przyczyny naturalne?

W interpelacji poruszono także kwestię potencjalnych przyczyn zjawiska. Posłanka pyta, czy za śnięcie ryb mogą odpowiadać czynniki naturalne, takie jak wysoka temperatura, niedobór tlenu w wodzie czy choroby ryb.

Parlamentarzystka zwraca również uwagę na kwestie systemowe. Wśród pytań znalazły się te dotyczące planów zwiększenia monitoringu Wisły na odcinku płockim oraz oceny istniejących procedur szybkiego reagowania w przypadku podobnych zdarzeń w przyszłości.

Wioletta Maria Kulpa w swojej interpelacji pyta również o ogólne działania, jakie resort klimatu podejmuje w celu poprawy bezpieczeństwa ekologicznego największych polskich rzek, w tym Wisły.