Koniecznie podlej tym porzeczki w czerwcu. Owoce będziesz zbierać koszami

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-15 12:12

Porzeczki należą do najpopularniejszych krzewów owocowych uprawianych w polskich ogrodach. Choć nie są szczególnie wymagające, w okresie intensywnego wzrostu owoców potrzebują odpowiedniej ilości składników odżywczych. Wiele osób sięga wtedy po gotowe nawozy ze sklepów ogrodniczych, jednak doświadczeni działkowcy często wybierają znacznie prostsze i tańsze rozwiązania.

Koniecznie podlej tym porzeczki w czerwcu. Owoce będziesz zbierać koszami
Autor: Freepik.com
  • Chociaż porzeczki są łatwe w uprawie, w czerwcu wymagają kluczowego wsparcia, by obficie owocować i zachować doskonałą kondycję.
  • Zamiast drogich nawozów, doświadczeni ogrodnicy stawiają na genialny, domowy sposób, który znacząco zwiększy plony.
  • Sprawdź, jak z popularnego kuchennego odpadu przygotować domowy eliksir dla twoich krzewów i cieszyć się soczystymi zbiorami.

Porzeczki - czerwone, czarne, a czasem białe - to prawdziwy skarb w wielu polskich ogrodach. Ich cierpko-słodki smak, bogactwo witamin i łatwość uprawy sprawiają, że są stałym elementem przydomowych sadów i działek. Co więcej, porzeczki uchodzą za rośliny stosunkowo niewymagające, które nawet przy minimalnej pielęgnacji potrafią obdarzyć nas obfitym plonem. Choć porzeczki zazwyczaj dobrze radzą sobie bez intensywnego nawożenia, to jeśli marzymy o krzewach uginających się pod ciężarem soczystych owoców, warto w czerwcu zafundować im naturalny nawóz z popularnego domowego odpadu.

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Zamiast wyrzucać, zalej wodą i podlewaj porzeczki w czerwcu

Jednym z domowych sposobów na wsparcie porzeczek jest nawóz przygotowany z obierek ziemniaków. Te niepozorne resztki kuchenne zawierają cenne składniki mineralne, które po rozłożeniu mogą zostać wykorzystane przez rośliny. Dzięki temu krzewy mają lepsze warunki do rozwoju owoców i utrzymania dobrej kondycji. Przygotowanie odżywki jest bardzo proste. Wystarczy zalać świeże obierki ziemniaczane gorącą wodą i pozostawić na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Po ostudzeniu należy przecedzić płyn i wykorzystać go do podlewania gleby wokół krzewów. Taki naturalny nawóz można stosować regularnie w okresie wzrostu owoców.

Oprócz nawożenia warto pamiętać również o odpowiednim podlewaniu, usuwaniu chwastów oraz kontrolowaniu stanu liści. To właśnie połączenie kilku prostych zabiegów pielęgnacyjnych sprawia, że porzeczki wydają zdrowe, soczyste i smaczne owoce. Jeśli więc zależy ci na obfitych zbiorach, nie wyrzucaj obierek po ziemniakach. Mogą okazać się cennym wsparciem dla porzeczek i pomóc uzyskać plon, który zaskoczy niejednego ogrodnika.

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