Lech Wałęsa atakuje po decyzji prokuratury. Mocne nagranie do swoich krytyków

Zeszłotygodniowa decyzja prokuratury zamknęła sprawę domniemanej współpracy byłego prezydenta z SB.

Lech Wałęsa odniósł się do tych rewelacji wczesnym poniedziałkowym rankiem.

W opublikowanym na platformie społecznościowej materiale wideo padły bardzo ostre sformułowania.

Koniec śledztwa w sprawie teczek Lecha Wałęsy

Śledczy definitywnie zakończyli postępowanie wymierzone w byłego prezydenta. O zamknięciu sprawy poinformował za pośrednictwem serwisu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. „Przez lata upolityczniony aparat państwa ścigał legendę Solidarności, celowo ignorując fakty i elementarną logikę. Zignorowano bezsporny fakt historyczny – SB masowo fałszowała dokumenty i podpisy Wałęsy w latach 80., by zdyskredytować go przed Komitetem Noblowskim. Próbowano przypisać autorstwo wielostronicowych, ubeckich donosów człowiekowi, który według świadków nie sporządzał w tamtym czasie żadnych długich rękopisów” – przekazał szef resortu sprawiedliwości.

Postępowanie dotyczyło głównie przesłuchania z 13 kwietnia 2016 roku, kiedy to okazano byłemu przywódcy związkowemu akta odnalezione w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Znajdowały się tam dokumenty z podpisami „Bolek” oraz „Lech Wałęsa”. Były prezydent stanowczo odrzucał oskarżenia o tworzenie tych pism, uznając autentyczność zaledwie dwóch ze 136 zbadanych dowodów. W oficjalnym komunikacie śledczych największe kontrowersje wzbudziło odniesienie do zeznań osób trzecich. „Niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą, nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego »Solidarność«, były pisane dla niego przez inne osoby” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Lech Wałęsa publikuje nagranie na Facebooku

W poniedziałek 28 września 2026 roku w godzinach porannych na profilu facebookowym byłego prezydenta pojawiła się ostra odpowiedź na słowa prokuratury. „Przepraszam, robię to tylko dlatego, że zostałem zmuszony. Zobaczcie, jak próbują obrażać mnie, jak próbują zawstydzać mnie, mądrale” – zaczął swoje wystąpienie Lech Wałęsa. W dalszej części materiału przypomniał o swoich historycznych zasługach i bezkrwawym obaleniu systemu komunistycznego. „Gdybyście mieli za grosz mądrości, to byście zauważyli, że ubliżacie sobie, a nie mnie. Polska od końca wojny próbowała skończyć z komunizmem i urwać się Sowietom. I to się nie udawało. Mieliśmy równą szansę, mogliście w swojej mądrości być na moim miejscu. Okazało się, że ten analfabeta, jak mnie nazywacie, nie macie wątpliwości, poprowadził do pokojowego osiągnięcia tych upragnionych celów” – tłumaczył wzburzony.

W końcowej fazie nagrania historyczny lider zaatakował bezpośrednio swoich oponentów. „Mogliście tego dokonać, mądrale. Wstydźcie się przed całym światem. Tego dokonał analfabeta, jak mnie nazywacie. Pokojowo (...) Nawet jak przyglądam się, nie wiecie, jak tego dokonałem. W ogóle te rzeczy, które przedstawiacie jako zwycięstwo, to nie są zwycięstwami. W innym momencie były decydujące momenty, a wy ich nie zauważyliście” – podkreślił, dopytując retorycznie, do czego przydaje im się ich mądrość. Podsumowując swój wywód, stanowczo oświadczył, że nikt nie ma szans na zakłamanie przebiegu historii. „Przecież jesteście głupcami. Nie potrafiliście tego dokonać. Analfabeta tego dokonał. Dlatego zejdźcie z tej drogi, nie ośmieszajcie się, nie jesteście w stanie zmienić faktów” – skwitował, a do wpisu dołączono pełne nagranie wideo.

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