Donald i Małgorzata Tuskowie są małżeństwem od ponad 40 lat. Historia ich poznania

Tuskowie pobrali się jako studenci

Premier Tusk i jego wybranka zawarli związek małżeński w listopadzie 1978 roku. Para znała się ze studiów. Z okazji jednej z rocznic, Donald Tusk opublikował na swoim profilu na Instagramie wzruszający wpis, w którym wracał wspomnieniami do tamtego wydarzenia:

To był deszczowy dzień 1978 roku. Ślub odbył się w Gdańsku, a wesele w Gdyni, żeby nikt nie czuł się gorszy. Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami, z których dwa najważniejsze, czyli Michał i Kasia, spełniły się już po kilku latach. Od tego czasu świat wokół nas zmienił się kompletnie, minęły - mogłoby się zdawać - całe epoki, a ja mam wciąż wrażenie, że to było wczoraj.

W tamtych czasach zakładanie rodziny przez młodych ludzi, będących na studiach i niemających zaplecza finansowego, było powszechnym zjawiskiem. Tą samą drogą podążyli Donald i Małgorzata Tuskowie. Dla młodej pary liczyło się tylko to, że mają siebie nawzajem.

Historia miłości Tusk i jego żony

Drogi przyszłych małżonków skrzyżowały się na Uniwersytecie Gdańskim. Donald Tusk i Małgorzata studiowali na jednym roku historii, jednak należeli do różnych grup. Na początku ich relacja nie zapowiadała głębszego uczucia, przełom nastąpił jednak podczas powrotu z wyjazdu naukowego na drugim roku studiów. Małgorzata, nie mogąc usiąść obok znajomych, zajęła miejsce tuż obok Donalda. Tak tę sytuację opisywała żona premiera w książce „Między nami”:

Wtedy po raz pierwszy wzbudził moje zainteresowanie. Nie wiem dlaczego, może byłam jeszcze trochę odurzona pobytem w Krakowie, w każdym razie spojrzałam na niego, na te jego jasne loki, które zawsze mu się wiły nad czołem, na wydatny nos i zaczęliśmy jakoś niemrawo rozmawiać. Był trochę onieśmielony, nie bardzo szła mu ta rozmowa, więc szybko dałam sobie spokój i resztę drogi przespałam - opisywała.

Z początku Donald Tusk nie przypadł do gustu przyszłej żonie. Z pewnością nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Co więcej, podczas spotkania w mieszkaniu wspólnego znajomego, Małgorzata skrytykowała Donalda w rozmowie z koleżanką. Jej słowa dotarły do uszu młodego studenta, jednak ten nie obraził się. Wręcz przeciwnie, postanowił zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zmieniła o nim zdanie.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej paczka znajomych wybrała się na Hel. To właśnie wtedy odbywały się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Argentynie. Jak wspomina Małgorzata Tusk, wszyscy udali się oglądać mecz, z wyjątkiem Donalda, który zrezygnował z widowiska, aby dotrzymać jej towarzystwa w pokoju. „Właśnie zaczynały się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Argentynie i wszyscy poszli oglądać mecz naszej reprezentacji. Wszyscy z wyjątkiem... Donka, który został ze mną w pokoju, mimo że był zupełnie zwariowany na punkcie piłki. Mijały kolejne mecze i dni, a my zapatrzeni w siebie, właściwie nie wychodziliśmy z tego pokoju” - relacjonowała w swojej książce.

Od tego momentu ich miłość zaczęła kwitnąć, a wkrótce para zdecydowała się na ślub. Jak zdradziła Małgorzata Tusk w swojej publikacji, decyzja o małżeństwie w tak młodym wieku wywołała spore poruszenie wśród rówieśników, ponieważ byli oni jedynym małżeństwem na swoim roku. Wiele osób podchodziło sceptycznie do ich związku, jednak oni udowodnili, że miłość potrafi przezwyciężyć wszelkie trudności.

Kościelny ślub Tuska był zaskoczeniem

W 2005 roku, podczas kampanii prezydenckiej, Donald Tusk i jego żona podjęli decyzję o wzięciu ślubu kościelnego. Ceremonia miała charakter prywatny, w obecności najbliższych osób, a parze błogosławił arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W rozmowach z dziennikarzami polityk tłumaczył swoją decyzję wpływem rozmów z przyjaciółmi i arcybiskupem. „Nie ukrywam, że największe znaczenie miały moje rozmowy i spotkania z arcybiskupem Gocłowskim i przyjaciółmi. To oni przekonywali mnie, ze mój powrót do Kościoła ma głęboki sens” - stwierdził wówczas Donald Tusk.