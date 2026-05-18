Ambasada Izraela reaguje na głosy z Polski po finale Eurowizji. W sieci zawrzało

Maksymalna nota 12 punktów powędrowała od polskiego składu sędziowskiego do reprezentanta Izraela na Eurowizji 2026. Gest ten doceniła tamtejsza placówka dyplomatyczna w Warszawie.

Wybór jurorów znad Wisły wywołał burzliwą dyskusję w kraju, zwłaszcza że Polska jako jedyne państwo wsparła Izrael najwyższą możliwą oceną.

Ostatecznie reprezentant Izraela zakończył zmagania na drugiej lokacie, a polska wokalistka Alicja Szemplińska zajęła dwunaste miejsce w ogólnym zestawieniu.

Zmagania w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji dobiegły końca, jednak echa ostatecznych wyników absolutnie nie milkną. Izraelska ambasada w Polsce opublikowała specjalne podziękowania dla naszych sędziów, którzy wsparli ich artystę najwyższą notą, a przy okazji pogratulowała znakomitego występu polskiej reprezentantce. Werdykt krajowego jury błyskawicznie wywołał gorącą dyskusję w przestrzeni publicznej, głównie z uwagi na aktualnie trwający na świecie konflikt zbrojny. Sam muzyczny festiwal wygrała ostatecznie reprezentująca Bułgarię Dara z utworem „Bangaranga”. Na drugim stopniu podium stanął natomiast No'am Bettan z Izraela, który otrzymał od polskiej komisji wspomniane 12 punktów.

Polskich barw na wielkiej europejskiej scenie broniła Alicja Szemplińska, prezentując publiczności kompozycję zatytułowaną „Pray”. Nasz kraj zakończył ostatecznie muzyczną rywalizację na dwunastej pozycji, gromadząc na swoim koncie dokładnie 150 punktów. W przypadku głosów płynących od profesjonalnych gremiów oceniających polska wokalistka mogła liczyć na ogromne uznanie z kilku państw. Pełną pulę dwunastu punktów przyznały Polsce składy sędziowskie z Austrii, Belgii, Mołdawii oraz Niemiec. Z kolei po dziesięć oczek powędrowało nad Wisłę z Litwy i Grecji, natomiast cenne wsparcie w wysokości ośmiu punktów przekazali nam jurorzy z Australii, Łotwy oraz Szwajcarii.

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania

Wpis Ambasady Izraela po finale Eurowizji 2026. Placówka dziękuje za wsparcie

Gdy tylko oficjalne wyniki Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 stały się w pełni jasne, izraelska placówka dyplomatyczna w Warszawie natychmiast zareagowała w internecie. Na popularnej platformie X zamieszczono krótki wpis, w którym przedstawiciele ambasady z uznaniem wypowiedzieli się o umiejętnościach Alicji Szemplińskiej. W tym samym oficjalnym komunikacie dyplomaci gorąco podziękowali polskiej komisji za to, że jako jedyna obdarowała izraelskiego wokalistę maksymalną możliwą punktacją. Reprezentant tego bliskowschodniego państwa uzbierał ostatecznie we wszystkich eurowizyjnych głosowaniach 343 punkty, co zapewniło mu status wicelidera całego wydarzenia.

Aleksandra Kwaśniewska ostro ocenia finał Eurowizji 2026. Mówi o gigantycznym wstydzie

- Nasz No’am Bettan zajął drugie miejsce na Eurowizji 2026. To ogromne osiągnięcie wśród tylu utalentowanych artystów i wyjątkowych występów". Dodano również: "Wielkie gratulacje dla Alicji Szemplińskiej za fenomenalny performance. Szczególne podziękowania dla polskiego jury za uznanie i ciepłe przyjęcie. Dziękujemy Polsko za "douze points". Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość podczas tegorocznego konkursu - czytamy w komunikacie.

Zaskakujący i stanowczy krok podjęty przez polską komisję oceniającą, by obdarować najwyższą notą akurat artystę z Izraela, natychmiast wywołał ogromne poruszenie. W krajowych mediach błyskawicznie wybuchła ożywiona debata na temat politycznego wymiaru tego konkretnego wyboru sędziów. Głównym punktem zapalnym całej sprawy okazał się sam fakt wyróżnienia przedstawiciela państwa, które jest uwikłane w bardzo poważny konflikt zbrojny. Fotografie z tegorocznych występów na scenie eurowizyjnej można w całości obejrzeć w naszej dedykowanej galerii.

w naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała ostateczna punktacja po Eurowizji 2026:

22