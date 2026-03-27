Czarzasty wyprosił Żurka z sali obrad. Nagranie z Sejmu obiegło sieć

Waldemar Żurek wyproszony z galerii sejmowej przez Włodzimierza Czarzastego

Niespodziewany incydent przerwał rutynowe prace parlamentarzystów. Tuż po rozpatrzeniu prezydenckiego weta do zmian w Kodeksie postępowania karnego, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udał się na sejmową galerię. Szef resortu planował porozmawiać tam przed kamerami z przedstawicielką jednej ze stacji telewizyjnych. Polityk zdążył jedynie zająć miejsce obok reporterki, ponieważ ich obecność błyskawicznie przykuła uwagę Włodzimierza Czarzastego.

Przewodniczący obradom marszałek Sejmu nie wahał się ani chwili i natychmiast wezwał członka rządu do wyjścia, próbując jednocześnie uspokoić głośno zachowujących się na sali parlamentarzystów: - Przepraszam państwa, przepraszam na chwilę. Halo, państwo dziennikarze, panie ministrze! Proszę państwa możecie przestać dyskutować? Włodzimierz Czarzasty stanowczym tonem upomniał zgromadzonych na sali, aby powstrzymali się od zakłócania dalszych prac parlamentu. Następnie ponownie zwrócił się bezpośrednio do przebywającego wciąż w tamtym miejscu szefa resortu sprawiedliwości. - Panie ministrze udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową, panie ministrze proszę opuścić salę sejmową.

Zdecydowana reakcja prowadzącego posiedzenie odniosła natychmiastowy skutek. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości błyskawicznie wstał ze swojego miejsca i opuścił przestrzeń galerii, dzięki czemu przerwana rozmowa z telewizyjną reporterką mogła zostać sfinalizowana w sejmowych kuluarach.

Spięcie w Sejmie podczas głosowania nad wetem Karola Nawrockiego

Wcześniej, w trakcie trwania tego samego piątkowego posiedzenia, szef resortu sprawiedliwości aktywnie uczestniczył w parlamentarnej debacie. Głównym tematem dyskusji była prezydencka blokada zaproponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego. Argumenty Waldemara Żurka spotkały się ze stanowczą ripostą Zbigniewa Boguckiego, który na sali obrad reprezentował kancelarię Karola Nawrockiego. Ostatecznie ostra wymiana zdań poprzedziła kluczowe głosowanie, podczas którego sejmowa większość nie zdołała przełamać sprzeciwu głowy państwa.

REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM

