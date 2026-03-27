Czarnek atakuje Tuska za ceny paliw. Użył bardzo mocnych słów o „złodziejstwie”

Starcie o ceny paliw na polskich stacjach

Wysokie koszty tankowania w Polsce wywołały kolejną polityczną burzę. Kiedy premier Donald Tusk zaprezentował plan rządu na obniżenie cen paliw, Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości błyskawicznie przystąpił do ataku. Wiceprezes PiS oskarżył szefa rządu o celowe przeciąganie decyzji, co w jego ocenie naraziło obywateli na wielomiliardowe straty. W swojej krytyce nie unikał bardzo ostrych i obrazowych sformułowań.

36

Przemysław Czarnek krytykuje tempo prac nad ustawą paliwową

Na czwartkowej konferencji prasowej Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że gotowy projekt ustawy obniżającej podatki paliwowe politycy PiS złożyli już 9 marca 2025 roku. Kandydat tej partii na urząd premiera wytykał Donaldowi Tuskowi, że przez pełne trzy tygodnie wstrzymywał realizację tych rozwiązań. Zdaniem Czarnka ta zwłoka bezpośrednio i boleśnie uderzyła w finanse Polaków.

Sonda Czy Przemysław Czarnek to dobry kandydat PiS na premiera? Tak, ma silne poglądy i doświadczenie Nie, to zbyt kontrowersyjny polityk Trudno powiedzieć Nie interesuję się polityką

– Benedyktyni szybciej Biblię przepisywali niż Tusk naszą ustawę. Tylko szkoda, że Polaków kosztowało to 2 mld zł. Na tyle Tusk złupił Polaków, przepisując tę ustawę przez trzy tygodnie – grzmiał Czarnek.

QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie

Działania szefa rządu polityk Prawa i Sprawiedliwości określił mianem „złodziejstwa w biały dzień na Polakach” i zażądał rekompensaty za dodatkowe wydatki poniesione przez kierowców z winy opieszałości gabinetu Tuska. Jednocześnie zadeklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe pracować nad nowymi przepisami bez przerwy, nawet w weekendy, aby obiecywane ulgi jak najszybciej zaczęły obowiązywać. Czarnek rzucił również w przestrzeń publiczną pytania dotyczące prawdziwych motywacji premiera.