Agnieszka Bartol ma pokierować resortem funduszy. Kim jest kandydatka wskazana przez Donalda Tuska?

„Zaproponuję panią Agnieszkę Bartol. Naszego ambasadora, przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, wieloletniego pracownika Rady Europejskiej” – poinformował przed rozpoczęciem obrad Rady Ministrów szef rządu Donald Tusk. W przypadku zatwierdzenia tej nominacji, nowa minister przejmie obowiązki po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która podjęła decyzję o rezygnacji z prac w gabinecie. Premier ocenił również, że kandydatka to „nie tylko w Polsce, ale być może i w Europie” najwybitniejszy ekspert zajmujący się problematyką unijną oraz funduszami europejskimi. Ponieważ nazwisko Agnieszki Bartol nie było dotąd szeroko rozpoznawalne, przyglądamy się bliżej jej ścieżce zawodowej.

Agnieszka Bartol: wykształcenie i kariera w instytucjach Unii Europejskiej

Kandydatka na ministra ukończyła studia we francuskim Uniwersytecie w Nancy, a także w Kolegium Europejskim w Natolinie. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz we wspomnianym Kolegium Europejskim.

W 2002 roku weszła w skład Sekretariatu Konwentu Europejskiego, który pod kierownictwem Valéry'ego Giscarda d’Estaing tworzył założenia Traktatu Konstytucyjnego. Co istotne, była tam jedyną reprezentantką państw kandydujących wówczas do Unii Europejskiej. W kolejnym etapie kariery zasiliła grupę w Sekretariacie Rady Unii Europejskiej, gdzie brała udział w pracach nad kształtem Traktatu Lizbońskiego.

Począwszy od 2003 roku, jej kariera była związana z Radą Unii Europejskiej, gdzie początkowo zajmowała się usługami finansowymi oraz polityką spójności. Sześć lat później, w 2009 roku, przejęła obowiązki dotyczące wieloletnich ram finansowych i kwestii instytucjonalnych, a w późniejszym okresie jej zadania obejmowały Radę Europejską, w tym przygotowywanie projektów konkluzji dla przywódców państw i rządów wspólnoty. Z kolei w 2016 roku objęła funkcję dyrektora gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE, zasiadając jednocześnie w Komitecie Audytowym oraz Zarządzie Doradczym SG Rady.

Kolejny awans nastąpił w listopadzie 2022 roku, kiedy Rada Unii Europejskiej powierzyła Agnieszce Bartol stanowisko Dyrektor Generalnej Komunikacji i Informacji w strukturach Sekretariatu Generalnego Rady UE. Z kolei w okresie od lutego do października 2024 roku pełniła funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Agnieszka Bartol: życie prywatne i znajomość języków obcych

W życiu prywatnym Agnieszka Bartol pozostaje w związku małżeńskim i wychowuje dwie córki. Urzędniczka wyróżnia się również umiejętnościami lingwistycznymi, ponieważ biegle włada językiem angielskim i francuskim, a ponadto porozumiewa się po rosyjsku oraz włosku.