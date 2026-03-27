Bruksela kwestionuje obniżkę cen paliw w Polsce. Unia może zablokować CPN Tuska

Konflikt zbrojny w Iranie drastycznie podbija koszty tankowania na świecie.

Szef polskiego rządu proponuje ratunkowe rozwiązanie dla zmotoryzowanych obywateli.

Unijni urzędnicy mogą jednak pokrzyżować te ambitne polityczne plany.

Przedstawiamy szczegóły unijnych regulacji i samego polskiego projektu.

Rządowy pakiet Donalda Tuska na obniżkę cen paliw

Prezes Rady Ministrów oficjalnie poinformował o przygotowaniu strategii, która ma uchronić portfele kierowców przed bolesnymi skutkami globalnych zawirowań. Polityk zaprezentował na czwartkowej konferencji prasowej program pod chwytliwą nazwą "ceny paliw niżej", w skrócie CPN.

„Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie”

Szef rządu ogłosił mediom działania mające przynieść wymierne efekty dla obywateli jeszcze w okresie przed zbliżającą się Wielkanocą. Zgodnie z założeniami gabinetu Donalda Tuska koszty zakupu litra benzyny i oleju napędowego spadną w hurcie i detalu o ponad złotówkę. Tak znacząca różnica ma wynikać ze ścięcia podatku od towarów i usług z dwudziestu trzech do zaledwie ośmiu procent oraz maksymalnej możliwej w Unii Europejskiej redukcji samej akcyzy. Opodatkowanie popularnej "dziewięćdziesiątki piątki" stopnieje o dwadzieścia dziewięć groszy, natomiast w przypadku oleju napędowego oszczędność na litrze wyniesie równo dwadzieścia osiem groszy.

Komisja Europejska ocenia plany rządu Donalda Tuska

Plany Warszawy spotkały się z natychmiastową reakcją struktur w Brukseli, co w korespondencji z rozgłośnią RMF FM wyraźnie potwierdzili tamtejsi urzędnicy. Rzeczniczka do spraw podatkowych Louise Bogey zaznaczyła, że obowiązujące unijne dyrektywy wykluczają nakładanie zredukowanych stawek podatkowych na podstawowe produkty napędowe, nie komentując przy tym wprost polskiego pomysłu.

„Obniżenie VAT na paliwa silnikowe jest niezgodne z unijnym prawem”

Europejska administracja unika na razie kategorycznych i bezpośrednich ocen deklaracji składanych przez polskich decydentów, czekając na formalne przyjęcie odpowiednich ustaw i wejście ich w życie. W przekazanym dziennikarzom komunikacie wyraźnie zastrzeżono, że na tym wczesnym etapie Bruksela nie weryfikuje zaproponowanych w Polsce instrumentów prawnych.

„nie mamy żadnych uwag do tych konkretnych środków”

Rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw podatkowych wyraźnie przypomniała jednak o sztywnych ramach obowiązujących jednolicie w całej wspólnocie państw. Przedstawicielka organów w Brukseli wprost odniosła się do niezwykle trudnej prawnie kwestii wprowadzania preferencyjnych stawek na lokalnych stacjach benzynowych.

„Choć niedawna reforma tych przepisów dała państwom członkowskim elastyczność, to benzyna i olej napędowy zostały z tych przywilejów wyłączone”

Zaktualizowane niedawno europejskie prawo podatkowe w postaci dyrektywy VAT faktycznie pozwala krajom członkowskim na swobodniejsze kształtowanie polityki fiskalnej, jednak ulgi te dotyczą wyłącznie konkretnej i zamkniętej grupy towarów.

„Niedawna reforma stawek wprowadzona w dyrektywie VAT zapewniła państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu obniżonych stawek do niektórych towarów wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy, w tym możliwość stosowania obniżonych stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego już od 5 proc. Paliwa kopalne nie znajdują się jednak na tej liście”