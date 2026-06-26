Barbara Nowacka w Darłowie na koniec roku szkolnego. Szefowa MEN zaskoczyła stylizacją

Minister edukacji w Darłowie

Barbara Nowacka gościła w piątek w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w województwie zachodniopomorskim, gdzie wręczała uczniom świadectwa z okazji zakończenia roku szkolnego. Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że placówka ta jest dowodem na to, iż lokalne inicjatywy edukacyjne potrafią budować tradycję, patriotyzm i poczucie dumy. Słowa uznania skierowała także w stronę grona pedagogicznego. Podziękowała za ich całoroczny trud, zaznaczając, że to właśnie dzięki ich zaangażowaniu szkoła w Polsce pozostaje miejscem przyjaznym, autonomicznym i bezpiecznym.

Nowacka zapowiada stabilizację

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej odniosła się również do bieżącej sytuacji w szkolnictwie, poruszając kwestie programowe i systemowe. Zapewniła, że nadchodzi czas stabilizacji. Podkreśliła, że wszelkie opracowane reformy są już gotowe, a obecnie priorytetem jest ich właściwe wdrożenie. Minister Nowacka oceniła, że polska szkoła nie potrzebuje gwałtownych rewolucji, lecz raczej przemyślanego, stabilnego wprowadzania zmian, które będą konsultowane ze środowiskiem nauczycielskim.

Zmiany w nowym roku szkolnym

Od roku szkolnego 2026/2027 w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych zarówno podczas zajęć, jak i na przerwach. Kolejną istotną innowacją będzie wprowadzenie edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Zajęcia te będą realizowane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz przez pierwsze dwa lata nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Nowacka wprost: "Jesteście niebywałym skarbem Polski "

Podczas swojego wystąpienia Barbara Nowacka nazwała polskich nauczycieli "niebywałym skarbem". Zwróciła uwagę, że to właśnie ich praca i sposób przekazywania wiedzy młodzieży pozwalają Polsce cieszyć się statusem 20. gospodarki na świecie.

Afera w Pszczynie. Poszło o lody i czerwony pasek na świadectwie

Po oficjalnych uroczystościach Barbara Nowacka spotkała się z dziennikarzami. Podczas briefingu zapytano ją o nagradzanie uczniów za wyniki, nawiązując do incydentu w Pszczynie i kontrowersji wokół darmowych lodów dla posiadaczy świadectw z czerwonym paskiem, co spotkało się z reakcją Rzecznika Praw Dziecka. Szefowa MEN przyznała, że trwa debata na temat systemu oceniania i zasadności przyznawania czerwonych pasków. Zaznaczyła jednak stanowczo, że zadaniem szkoły jest wspieranie najzdolniejszych oraz budowanie w nich ambicji i aspiracji.

W życiu najwięcej osiągają ludzie ambitni i dobrze jest ich wyróżniać na każdym kroku. Każdy, kto ma pomysł, jak wesprzeć uczniów, którzy się uczą, robi dobrze. Zachęcam dziś wszystkich rodziców do wzięcia swoich dzieci na lody, na ciastko, spacer, danie im w prezencie książki i nie karanie za to, że ktoś jest ambitny. Trzeba za to nagradzać. Czasami ambicja to biało-czerwony pasek, czasami to lepsza ocena, czasami po prostu promocja do szkoły. To jest wysiłek, który trzeba nagrodzić – powiedziała szefowa MEN. Jak dodała prawdziwym sukcesem jest to, by w uczniu, który mniej lubi się uczyć wzbudzić pasję do edukacji.

Stylizacja minister edukacji

Na uroczystość w Darłowie Barbara Nowacka założyła klasyczny, czarny komplet składający się z dłuższej spódnicy i oryginalnego żakietu z kołnierzem. Całość ożywiała wyrazista biżuteria. Minister dobrała kilka naszyjników, w tym jeden z czarną zawieszką, a także delikatne bransoletki. Największą uwagę przykuwał jednak pierścionek – model od popularnej polskiej marki, ozdobiony różowymi kulkami.

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