16 lat od katastrofy smoleńskiej. Prezydent Karol Nawrocki uczcił pamięć ofiar przed Pałacem Prezydenckim

Piotr Margielewski
Źródło PAP
2026-04-10 10:13

Dziś mija 16 lat od tragicznej katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot Tu-154M rozbił się w drodze na obchody do Katynia, w wyniku czego życie straciło 96 osób, w tym Lecha i Marię Kaczyńskich. W Warszawie od rana trwają uroczystości rocznicowe. Wziął w nich udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, który wspólnie z czołowymi politykami PiS uczestniczył we mszy świętej i złożył kwiaty w miejscach pamięci.

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Nawrocki uczcił pamięć zmarłych
Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej w stolicy

W piątek rano przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się uroczysty Apel Pamięci z okazji 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a także liczni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, podczas której modlono się za osoby, które zginęły w tragedii z 2010 roku.

Przed budynkiem Pałacu Prezydenckiego, gdzie po 10 kwietnia 2010 roku tłumnie zbierali się Polacy, ułożono z biało-czerwonych zniczy symboliczny, pęknięty krzyż. Za nim wyeksponowano portret tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, Marii i Lecha Kaczyńskich. Uroczysty apel rozpoczął się punktualnie o 8:41 – dokładnie o tej samej porze, gdy 16 lat temu maszyna z państwową delegacją zmierzającą do Katynia uległa zniszczeniu. Zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy, wysłuchali imion i nazwisk wszystkich 96 ofiar, a na koniec wspólnie odmówili modlitwę w ich intencji.

Wśród osób biorących udział w porannym Apelu Pamięci, oprócz głowy państwa Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, pojawili się także m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.

Modlitwa i złożenie wieńców na placu Piłsudskiego

Piątkowe uroczystości zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowała poranna msza święta o godzinie 8:00, która odbyła się w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu. Po zakończeniu Apelu Pamięci zgromadzeni goście udali się na pobliski plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam, w atmosferze zadumy, oficjalne delegacje złożyły wieńce przed dwoma monumentami: pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. oraz pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

