Awantura w centrum Warszawy. Jarosław Kaczyński ostro o protestujących

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-10 11:27

Niespokojnie na warszawskim placu Piłsudskiego podczas kolejnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński, któremu towarzyszył między innymi Antoni Macierewicz, ogłosił rychły przełom w badaniu tragedii. Szef PiS zapowiedział, że wkrótce ujawnione zostaną zupełnie nowe dowody. Jednocześnie nie szczędził mocnych słów manifestantom, określając ich mianem stronników „rosyjskich zbrodniarzy”.

Jarosław Kaczyński przemawia przy mikrofonach i podnosi palec. O awanturze na miesięcznicy przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Super Express Jarosław Kaczyński
  • Szef Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że kwestia katastrofy smoleńskiej znowu znajdzie się w centrum uwagi, a wszystko to za sprawą nowych dowodów.
  • Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego obecni byli również Mariusz Błaszczak oraz Antoni Macierewicz. Zgromadzeni aktywiści zakłócali obchody, krzycząc do prezesa PiS: „kłamca”.
  • Jarosław Kaczyński wyraził oburzenie brakiem reakcji na zachowanie demonstrantów. Stwierdził, że ich działania to atak na pamięć o ofiarach, nazywając ich poplecznikami Władimira Putina.
  • Polityk zapewnił, że wkrótce protesty zostaną wyciszone, a ich organizatorzy poniosą konsekwencje prawne.

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Jarosław Kaczyński wraca do sprawy Smoleńska z nowymi dowodami

W sobotę, 10 października, w stolicy po raz kolejny upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. Jak co miesiąc, na placu Piłsudskiego stawił się lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli bliscy współpracownicy, tacy jak Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz. Po oficjalnym złożeniu kwiatów przed pomnikami, doszło do bardzo napiętych sytuacji, wywołanych przez demonstrantów, którzy wykrzykiwali w stronę polityka oskarżenia o kłamstwa. Właśnie w takich okolicznościach prezes PiS wygłosił emocjonalne przemówienie, zapowiadając powrót do sprawy Smoleńska z jeszcze większym zaangażowaniem. Szef partii przekonywał, że wkrótce opinia publiczna usłyszy nowe argumenty, które wcześniej nie były dostępne, a teraz zostaną przedstawione całemu społeczeństwu.

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Mocne słowa Kaczyńskiego o demonstrujących na miesięcznicy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie krył oburzenia postawą osób, które jego zdaniem z premedytacją przeszkadzały w uroczystości. Lider partii podkreślił, że obecnie w kraju ma miejsce brutalny atak na pamięć o poległych, a to właśnie na amnezję społeczeństwa liczyli rosyjscy decydenci z Władimirem Putinem na czele. Kaczyński skierował pod adresem zgromadzonych aktywistów niezwykle ostre zarzuty, twierdząc, że moskiewscy zbrodniarze znaleźli w nich wsparcie. Na zakończenie swojego wystąpienia jednoznacznie zapewnił manifestantów, że nie uda im się zmanipulować ani Polaków, ani opinii międzynarodowej.

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